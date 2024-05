Aston Martin dans le dur à cause d'évolutions insuffisantes

Malgré une flopée d'évolutions apportées sur sa monoplace à Imola, Aston Martin a connu deux premières journées difficiles au Grand Prix d'Émilie-Romagne. L'écurie évoquait le début d'un plan de développement "agressif" mais l'écart de performance avec les avant-postes n'a pas été comblé, loin de là. En qualifications, aucun des deux pilotes n'a accédé à la Q3. Pire, Lance Stroll était le seul représentant de l'écurie anglaise en Q2, finalement 13e, puisque Fernando Alonso est sorti dès la Q1 en se classant 19e.

Pour le pilote canadien, les évolutions introduites sur l'AMR24 ne présentent pas de problème majeur et fonctionnent comme prévu, mais elles sont tout simplement insuffisantes pour suivre le rythme des écuries qui devancent celle de Silverstone.

"Ce n'est tout simplement pas la journée ni le week-end que nous espérions avec les évolutions que nous avons apportées, nous ne sommes pas assez compétitifs", déplorait Lance Stroll samedi soir. "Je pense que tout fonctionnait, ce n'est tout simplement pas suffisant, donc nous poursuivons les efforts. Les autres écuries sont compétitives et nous ne le sommes pas assez pour le moment. C'est la même chose tout au long de l'année. Nous apportons des évolutions, elles aident peut-être un peu, mais il nous en faut beaucoup plus pour rattraper les équipes qui sont plus haut sur la grille."

Interrogé sur les manques que présente la monoplace verte, il évoque "l'appui aérodynamique, l'équilibre et quelques problèmes de comportement" qui freinent Aston Martin dans sa progression. "Nous devons continuer à apporter des évolutions, continuer à ajouter de l'appui sur la voiture et à la rendre plus rapide, c'est le but du jeu en Formule 1."

C'est une de ces journées où tout va dans le mauvais sens.

VIDÉO - Alonso à la faute en EL3 à Imola

Les difficultés d'Aston Martin ont été exacerbées par la sortie de piste de Fernando Alonso lors de la troisième séance d'essais libres, nécessitant d'importantes réparations sur sa monoplace. Puis le double Champion du monde a encore fait un détour par les graviers en qualifications, où il a en partie expliqué sa contreperformance par le choix d'avoir embarqué plus de carburant pour aligner davantage de tours.

"Nous avons commencé avec du carburant pour toute la séance, simplement pour me permettre de faire un peu plus de tours et de me préparer", précise l'Espagnol. "J'ai réalisé mon chrono au tout début, quand la voiture était chargée en carburant. Puis quand la voiture s'est allégée et que nous avons chaussé le dernier train de pneus, j'ai dû rentrer au stand pour un problème non identifié. Je suis désolé pour les mécaniciens car ils méritaient un peu mieux après le travail qu'ils ont fait. C'est une de ces journées où tout va dans le mauvais sens."

Ce dimanche, Fernando Alonso s'élancera finalement depuis la voie des stands puisque l'écurie a procédé à des changements sur sa suspension sous régime de parc fermé.