Aston Martin devrait modifier sa livrée pour la TV

Attraction du début de saison en raison de son identité visuelle, le vert britannique typique d'Aston Martin, la monoplace sortie de l'usine de Silverstone est vite apparue très sombre en piste et devant les caméras de télévision, ce qui à l'écran entraîne souvent des confusions quand il s'agit de reconnaître, à mi-distance, l'AMR21 de la Mercedes W12 noire ou encore de l'AlphaTauri AT02 bleu foncé.

Plus tôt cette semaine, Andreas Weissenbacher, le PDG d'un des sponsors principaux de l'écurie, à savoir BWT, a exhorté l'équipe à revenir à la couleur rose qui était la sienne entre 2017 et 2020. "Le patron d'Aston Martin, Lawrence Stroll, comprend que mon cœur saigne", a-t-il déclaré pour Speedweek.

"Si l'Aston Martin était rose, le sponsor titre, Cognizant, serait également plus heureux car la valeur de reconnaissance serait bien plus élevée. D'un point de vue commercial, c'était une erreur. Historiquement, le vert britannique est certainement compréhensible pour beaucoup, mais pas pour moi. L'Aston Martin ne ressort pas à la télévision."

Otmar Szafnauer, le directeur de l'équipe, a été clair : le vert ne sera pas abandonné, et surtout pas au profit du rose. Toutefois, il reconnaît que le rendu de la livrée à la télévision est un problème et qu'il s'agit d'une question que l'équipe doit régler : "Je pense que la couleur verte nous convient, c'est sûr. Je pense que c'est une couleur superbe au soleil et quand vous la regardez en vrai."

"Mais je crois que nous devrions chercher à la faire ressortir un peu plus à la télévision, sans perdre le vert quand vous la regardez de l'extérieur. Je ne sais pas si nous pourrons le faire, mais c'est une chose que nous cherchons à faire, juste pour nous assurer qu'elle se différencie à la télévision de certaines autres voitures plus sombres."

Quant à BWT, l'entreprise est matérialisée sur la livrée par des bandes roses et Szafnauer assure que rien ne pourrait convaincre son écurie d'abandonner la traditionnelle couleur verte. "Avec le nom d'Aston Martin, et Aston Martin étant traditionnellement en vert, nous développons l'équipe Aston Martin Cognizant F1. Je pense qu'elle restera verte. Ferrari est rouge. Aston Martin est vert."