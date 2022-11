Aston Martin ne souhaite pas désigner de pilote numéro un

Charger le lecteur audio

Sebastian Vettel et Lance Stroll ont croisé le fer au Grand Prix de São Paulo. Lors du sprint de samedi, alors que Vettel revenait sur son coéquipier, il s'est déporté sur la gauche pour le dépasser à la sortie de la Curva do Sol. Or ce dernier a bloqué tardivement Vettel, l'ayant ainsi tassé dans l'herbe.

Bien que Vettel ait trouvé l'ouverture quelques instants plus tard, les commissaires ont puni Stroll, auteur selon eux d'une "manœuvre dangereuse", en lui infligeant dix secondes de pénalité et en lui retirant trois points sur son permis F1. Toutefois, cet incident ainsi que la réaction des commissaires ne poussent pas Aston Martin à changer d'approche : l'équipe continuera de fonctionner sans hiérarchiser ses pilotes.

"Quand on fait la course, ces choses-là arrivent", assure Mike Krack, directeur d'équipe, au sujet de l'incident d'Interlagos. "Et ces choses-là arrivent toujours. On les voit aussi chez d'autres équipes. Au final, je pense qu'il est important de ne pas dire à l'avance [qui est] le pilote numéro un et le pilote numéro deux parce que si l'on fait ça, il y aura aussi des conséquences sur la dynamique de l'équipe."

"Nous n'avons rien de tel, nous n'avons jamais [défini de numéro un] et nous ne le ferons jamais. Nous devons nous préparer à ce que [les pilotes] se livrent à un duel acharné. [L'incident du sprint d'Interlagos] est malheureux, évidemment nous ne voulons pas voir ça, mais ce sont des choses qui arrivent avec deux pilotes dans le même rythme au même endroit sur la piste."

À noter qu'au Brésil, ce n'était pas la première fois de l'année que Stroll et Vettel s'engageaient dans un duel âpre. Dans le dernier tour du Grand Prix de France, en juillet, le Canadien était sorti du dernier virage à une vitesse réduite, ce qui avait contraint l'Allemand, à sa poursuite, à monter sur ses freins pour ne pas le percuter. Stroll s'était également illustré pour de bien mauvaises raisons au Grand Prix des États-Unis après avoir été jugé responsable d'un accrochage avec Fernando Alonso, son futur coéquipier.

Krack a néanmoins réfuté que le pilotage du #18 posait problème : "Je pense que, parfois, l'attention portée sur [Stroll] est un peu exagérée. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus à dire à ce sujet. Pour être honnête, je pense qu'il n'y a rien de grave."

Si les chemins de Stroll et Vettel ne se sont pas recroisés en course, Aston Martin n'est parvenu à récolter qu'un seul point à Interlagos, contre deux pour son rival Alfa Romeo. Les deux structures sont en lutte pour la sixième place du championnat constructeurs et l'équipe italo-suisse a porté son avance à cinq points à la veille de la finale d'Abu Dhabi. L'AMR22 était toutefois plus compétitive que la C42 au Brésil, la sortie du Safety Car dans les derniers tours a coûté cher aux pilotes de la voiture verte.

"Nous étions encore sûrs que nous pouvions battre [Alfa Romeo] parce que nous avons passé une grande partie de la course devant eux", a ajouté Krack. "Mais en étant privés des pneus tendres pour la fin de course avec un peloton à nouveau regroupé, ça nous montre que même si tout semble parfait à la mi-course, ça peut très vite s'inverser. Dans l'ensemble, quand nous voyons que les voitures rapides s'en sont sorties avec la remontée des Alpine, il y avait peut-être un ou deux points à aller chercher, et deux sont allés à Alfa."

