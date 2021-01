Aston Martin promet "une identité nouvelle et moderne"

Passer de Racing Point à Aston Martin ne se fait pas à travers un simple lifting. En devenant l'incarnation du programme d'usine du constructeur britannique en Formule 1, l'écurie basée à Silverstone change de dimension. Le discours tenu par Lawrence Stroll en ce début d'année est sans ambiguïté sur cette question, lui qui souhaite que son écurie pense et agisse "comme des Champions du monde" afin de le devenir un jour.

Plutôt en retrait malgré l'investissement consenti, l'homme d'affaires ne lésine pas sur les moyens qu'il accorde à l'écurie pour parvenir à ses fins. L'entrée dans l'ère Aston Martin s'est faite dès le 1er janvier dernier tandis que de nombreux projets sont en marche, le plus important d'entre eux demeurant la construction de la nouvelle usine, qui sera opérationnelle en 2022. Ces points ne sont toutefois pas las seuls à faire l'objet d'une grande attention. Sous la houlette de Lawrence Stroll, rien n'est laissé au hasard, et le Canadien sait qu'il faudra aussi maîtriser à merveille les outils de communication. Son ambition ? Que les passionnés se sentent impliqués dans l'histoire que veut écrire Aston Martin en F1.

"Je veux qu'ils sachent que nous voulons qu'ils soient au cœur de cette équipe et de notre aventure", explique Lawrence Stroll. "Ça peut paraître cliché, mais je peux vous assurer que c'est une ambition sérieuse qui s'est retrouvée au centre d'une énorme quantité de travail sur les douze derniers mois. Nous investissons dans tout ce que nous faisons, particulièrement dans des domaines comme les réseaux sociaux afin de raconter cette merveilleuse histoire. Nous voulons que ce soit une équipe pour tout le monde, qui aille au-delà du sport, mais qui se souvienne des fans fidèles qui nous ont portés jusqu'où nous sommes aujourd'hui. Pour y parvenir, nous devrons sortir des sentiers battus, et j'espère que tout le monde nous verra le faire avec une identité nouvelle et moderne."

Preuve parmi tant d'autres que le projet F1 d'Aston Martin est désormais le fer de lance de son engagement sportif, Lawrence Stroll n'a pas hésité à réduire considérablement la voilure d'autres programmes, désengageant notamment la marque de sa présence comme équipe d'usine en Endurance. À ses yeux, la F1 est aujourd'hui "tout simplement là où Aston Martin doit être".

"C'est une marque qui a déjà connu un immense succès au plus haut niveau du sport automobile international, comme aux 24 Heures du Mans, et nous avons désormais l'opportunité d'écrire une nouvelle page d'histoire", insiste Lawrence Stroll. "C'est une perspective extrêmement intéressante pour tous les amoureux de la marque Aston Martin, pour les fans de Formule 1 et pour la discipline en elle-même."