Stroll a fixé des objectifs élevés à la future écurie Aston Martin F1

Dix jours après l'annonce fracassante du rachat d'Aston Martin par Lawrence Stroll, avec des conséquences importantes pour l'écurie Racing Point, Otmar Szafnauer a jugé que le moment était opportun pour faire un état des lieux de la situation. Dans le cadre de l'accord ficelé par Stroll et ses investisseurs, l'écurie qu'il a rachetée à l'été 2018 deviendra dès 2020 l'incarnation officielle d'Aston Martin en Formule 1.

"Créer une écurie F1 d'usine remplit un certain nombre d'objectifs pour Aston Martin", explique Otmar Szafnauer, directeur de l'équipe. "Cela offre une plateforme marketing de haut niveau pour le département des voitures de série, ce qui renforcera l'attrait commercial dans tous les domaines de l'entreprise. Il y a aussi une collaboration technique évidente entre le programme F1 et les voitures de route, avec la technologie F1 qui se retrouvera dans les produits lancés par Aston Martin dans les années à venir."

Otmar Szafnauer ne s'en cache pas, la grande nouvelle a été vécue comme "une véritable injection d'énergie pour les 465 employés" qui travaillent pour Racing Point à Silverstone. Après avoir connu l'épopée Force India mais aussi les moments difficiles de la fin de l'histoire, tous voient une nouvelle page s'ouvrir après avoir déjà reçu de belles promesses dès le rachat effectif par Lawrence Stroll il y a un an et demi. "L'équipe est là depuis 30 ans sous différents noms et elle est plus que jamais prête à devenir une écurie d'usine", assure Szafnauer. "Lawrence a parlé au personnel la semaine dernière et a fixé l'objectif de faire d'Aston Martin l'une des meilleures équipes en F1. Tout le monde est fier de représenter un constructeur légendaire qui fait son retour dans la catégorie reine."

"Le nom Racing Point disparaîtra"

Les projets ne manquent décidément pas pour l'écurie, qui verra sortir de terre une toute nouvelle usine d'ici l'été 2021. Dans l'immédiat, le passage sous la bannière Aston Martin qui se fera l'année prochaine n'a pas d'effet sur la saison qui se prépare, alors que Racing Point présentera sa nouvelle monoplace lundi prochain, le 17 février.

"Il n'y a pas d'incidence immédiate sur notre saison actuelle et nous continuerons à courir sous le nom Racing Point jusqu'à ce que le changement se mette en place pour le début de la saison 2021", précise Otmar Szafnauer. "À partir de ce moment-là, nous serons simplement connus sous le nom Aston Martin F1 Team, donc le nom Racing Point disparaîtra. C'est passionnant de faire la transition vers une équipe d'usine et nous sommes au meilleur moment de l'année pour réaliser tous ces changements, dont l'essentiel se fera en coulisses. Il est important de ne pas quitter des yeux notre tâche prioritaire pour 2020, qui est d'être compétitif en piste avec la RP20."

