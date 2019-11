Une "allée vitrée" comme poumon de la future usine Racing Point

Racing Point a reçu le permis de construire pour sa nouvelle usine F1, aussi ambitieuse dans ses fonctions que dans son allure. Sa livraison est prévue à l'été 2021. Dès lors, l'équipe disposera de tout nouveaux moyens pour mettre au point ses monoplaces et permettre à ses centaines d'employés de travailler dans de bonnes conditions. Le team de Lawrence Stroll a des projets de développement conséquents dans un futur proche, avec un nombre de personnel devant encore augmenter de 10 à 20 %.

Outre l'incidence directe sur la vie de l'écurie, ce projet a forcément des conséquences favorables pour la région immédiate de Silverstone, où des emplois vont être créés. "En réglant ce besoin de développement, il est important de comprendre l'importance de la F1 dans cette zone et que le développement continu et l'évolution de cette industrie sont essentiels à l'économie de la région et de sa main-d'œuvre qualifiée", établit le rapport de validation du projet par le Comté du South Northamptonshire. "En effet, une grande majorité des équipes F1 ont actuellement la base de leurs opérations au Royaume-Uni et au sein de la Motorsport Valley à travers le Buckinghamshire, l'Oxfordshire et le Northamptonshire. Ces sociétés exportent également leurs produits et des services à l'étranger. Par conséquent, la F1 a un impact important sur l'économie en matière d'emploi, de compétences et d'innovation."

Une série de sondage réalisés localement entre janvier et juin 2019 a confirmé que près de 50 % des employés des équipes F1 vivent à Brackley, Milton Keynes et dans la région du Northamptonshire. Le comté chargé de valider le plan de construction de l'usine Racing Point a également été séduit par le sérieux, l'attractivité et… l'allure du projet !

"L'infrastructure en elle-même sera un bâtiment vitrine, pensé pour marquer la présence de Racing Point dans le monde de la F1", a bien compris l'administration locale. "L'agencement des lieux se fait autour d'une allée vitrée centrale qui occupe le rôle de cœur de l'espace de l'équipe et s'assure que toutes les zones sont proches les unes des autres, sous un même toit. L'allée est envisagée comme un espace hautement fonctionnel, pouvant accommoder les mouvement des pièces et des moteurs, ainsi que des autos montées qui pourront être utilisées pour des simulations de travaux dans la pitlane ainsi que des réunions informelles."

La clé du concept présenté par les architectes travaillant pour Racing Point a été de fournir une circulation optimisée pour la construction de bout en bout d'une F1, depuis le design et le développement, jusqu'aux opérations de support. L'agencement du bâtiment est le fruit d'une étude poussée de ce que sont les activités réelles au quotidien d'une équipe de F1 en son cœur, afin de créer un espace totalement voué à cette fonction.

"Esthétiquement, la construction disposera d'une façade raffinée avec un profil de toiture fine. Toutes les lignes de toit et murales se rencontrent pour former une fermeture sculptée autour d'une terrasse sur les élévations est et ouest, améliorant ainsi encore la luminosité du toit", note le rapport. "Cela sera combiné à du vitrage dans un format élégamment proportionné pour encadrer les vues étendues côtés nord et est, ainsi qu'à un revêtement sombre de haute qualité qui séparera le bâtiment de ses voisins immédiats sur le site de Silverstone, qui est essentiellement gris sombre/argenté avec des éclats de rouge."