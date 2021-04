L'attitude de Tsunoda face à ses erreurs fait sa "force"

En prenant le départ du Grand Prix de Bahreïn 2021, Yuki Tsunoda a mis fin à sept ans d'attente au Japon, reprenant le flambeau en catégorie reine délaissé par Kamui Kobayashi en 2014. Soutenu par Honda et aligné aux côtés de Pierre Gasly chez AlphaTauri, Tsunoda a déjà reçu de nombreuses louanges sur sa pointe de vitesse et sa combativité en piste. Le pilote de 20 ans a terminé neuvième à Sakhir, devenant ainsi le premier Japonais à marquer des points dès ses débuts en Formule 1.

Interrogé par Motorsport.com, Nobuharu Matsushita révèle qu'il a conseillé à son compatriote de faire une première saison "incroyable". L'ancien protégé de Honda et rival de Tsunoda en Formule 2 souligne également un avantage crucial ayant permis à Tsunoda d'accéder à la Formule 1, là où Matsushita a échoué.

"Je pense que le point fort de Tsunoda est qu'il ne se soucie de rien", relève-t-il. "S'il fait une erreur, il va tout simplement de l'avant. C'est vraiment important. Après une erreur, la plupart des gens pensent qu'ils ne doivent absolument pas en refaire. Mais [Tsunoda] se dit simplement : 'J'ai fait une erreur, j'ai appris' et il passe à autre chose. C'est sa grande force."

"AlphaTauri est très compétitive, assez performante pour le top 10, donc je pense qu'il va faire une saison incroyable. Et je sais à quel point Gasly est rapide, j'ai couru contre lui [en 2015 et 2016] en GP2. On verra ce que Tsunoda peut faire contre lui. Je suis vraiment impatient."

Le Japonais note les progrès rapides effectués par Tsunoda depuis sa première saison en Europe, en 2019, lorsqu'il a mené une campagne parallèle en FIA F3 et en Euroformula Open. "En 2019, [Tsunoda] faisait de la F3 et c'est la première fois que je l'ai rencontré. Nous avons fait une course ensemble en Euroformula Open [au Hungaroring]. Cette fois-là, il n'était pas si compétitif, il a commis pas mal d'erreurs."

"Mais je pense que l'année dernière, en travaillant avec Carlin [en Formule 2], il s'est beaucoup amélioré et il est devenu beaucoup plus calme. En qualifications, il n'y avait aucun doute sur sa rapidité. En course, il était souvent un peu conservateur au début, puis il attaquait sur la fin car ses pneus étaient encore en bon état. En F1, il faut être agressif dès le départ. C'est la chose qu'il doit améliorer. Mais je pense qu'il peut y arriver."

Matsushita a mis en contraste l'ascension rapide de Tsunoda avec son propre passage dans l'antichambre de la Formule 1, qui s'est étalé sur cinq saisons et s'est soldé par sept victoires et une sixième place au classement général comme meilleur résultat. L'ancien pensionnaire de Formule 2 ajoute qu'il savoure aujourd'hui l'atmosphère plus détendue du Super GT après avoir signé en tant que pilote d'usine Nissan au cours de l'hiver.

"J'essayais d'atteindre la F1 et j'étais tout proche, surtout en 2019 parce que j'étais encore soutenu par Honda et je savais que si je faisais du bon travail, j'aurais pu obtenir un volant", se souvient-il. "La pression était déjà grande mais je me créais une pression supplémentaire. Je me disais : 'Je dois faire ceci, je dois faire cela'. Cela vous rend un peu raide et ce n'est pas bon. Je suis beaucoup plus détendu [en Super GT] qu'en Europe. Maintenant, je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Je m'amuse, tout simplement."

