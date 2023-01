Ben Sulayem : Aston Martin peut remporter le titre prochainement

Charger le lecteur audio

"Je repars de zéro. J'en suis conscient" : Fernando Alonso ne se faisait pas d'illusion l'an dernier en évoquant sa nouvelle histoire avec Aston Martin. À 41 ans, le double Champion du monde est venu gonfler les rangs d'une équipe aux grandes ambitions dans l'espoir de renouer avec la victoire et, si les conditions le permettent, de remporter un troisième titre mondial.

Si, pour l'heure, Aston Martin a dû se contenter d'une décevante septième place au championnat après avoir mal négocié le virage de la nouvelle réglementation, l'équipe a fait des efforts et continue d'en faire pour s'améliorer : une nouvelle usine et une nouvelle soufflerie sont en cours de construction tandis qu'une importante campagne de recrutement a été lancée et a non seulement permis de s'assurer les services d'Alonso mais aussi ceux de Dan Fallows, Luca Furbatto, Andrew Alessi ou encore Éric Blandin, des cadres techniques reconnus.

Reste à savoir si les investissements consentis par le milliardaire Lawrence Stroll, propriétaire d'Aston Martin, finiront par porter leurs fruits. Mais certains en sont déjà persuadés. C'est notamment le cas de Mohammed Ben Sulayem. Lors d'un entretien avec plusieurs médias, dont Motorsport.com, à l'occasion du Dakar 2023, le président de la FIA a estimé que l'équipe britannique pouvait devenir candidate au titre dans peu de temps.

"[Aston Martin] devrait pouvoir le faire, ils investissent pour ça, sont sur la bonne voie et ont un pilote prêt comme Fernando", a indiqué Ben Sulayem au sujet d'une victoire au Championnat du monde. "Mais gagner est très compliqué. C'est la même chose avec Ferrari, ils ne gagnent pas mais ce n'est pas parce qu'ils sont lents. La gestion, la fiabilité, ou les deux, sont aussi importantes. Mais je pense qu'Aston Martin, avec [Lawrence] Stroll, tente des choses en recrutant un nouveau pilote et de nouveaux employés, avec une nouvelle discipline, ce qui est également très important."

Le plafond budgétaire, qui a fait ses débuts en 2021, peut aider Aston Martin à atteindre cet objectif puisque les dépenses des équipes de pointe et celles des plus petites équipes sont maintenant beaucoup plus similaires, ce qui permet d'empêcher qu'un écart se creuse en ce qui concerne le développement, à titre d'exemple.

Ben Sulayem est convaincu du bon fonctionnement de ce plafond, et ce en dépit de l'infraction commise par Red Bull. "Les challenges que je vois et que les pilotes voient sont une chose, mais les challenges avec les équipes sont différents. Il n'est pas facile de créer un équilibre dans les performances. Je peux dire que le plafond budgétaire fonctionne et c'est une chose sur laquelle nous travaillons davantage", a-t-il ajouté.

"J'ai été très clair avec ce qu'il s'est passé avec Red Bull. Nous avons été très transparents tout au long du processus et avons été clairs de manière publique. J'espère que personne ne se servira du plafond budgétaire pour cacher des choses car [les équipes] savent que nous les surveillons, c'est l'une des tâches que nous avons. L'écart [entre les équipes] est grand pour l'instant mais nous devons continuer à travailler et faire en sorte que les petites équipes se rapprochent des grandes."

Propos recueillis par Mario Galán