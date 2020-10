Pour Binotto, Ferrari va désormais dans la bonne direction

La Scuderia Ferrari poursuit son travail d'apport progressif d'évolutions sur sa SF1000, un travail entamé en Russie avec en tête l'idée de confirmer les domaines dans lesquels l'écurie doit progresser avant d'installer peu à peu des pièces évoluées dans le cadre d'un package plus global étalé dans le temps. Depuis deux Grands Prix, un nez et un aileron arrière retravaillés ont été introduits, ainsi que quelques changements dans la zone des déflecteurs.

Même si ces évolutions ne sont pas forcément destinées à produire des effets spectaculaires sur le chronomètre, Charles Leclerc s'est offert au Nürburgring une quatrième place remarquée en qualifications même si cela ne s'est pas reproduit en course, où du graining dans le premier relais lui a coûté cher. Il a tout de même franchi la ligne d'arrivée au septième rang.

Pour Mattia Binotto, team principal de Ferrari, ce bon week-end du Monégasque est le signe que la compréhension de la voiture est de plus en plus solide. "Je pense que nous ne nous attendions pas à une grande différence", a-t-il déclaré au sujet des nouveaux changements effectués. "Il s'agissait d'une petite évolution et elle complétait un package que nous avions commencé à introduire en Russie."

"Ce qui est positif, c'est qu'il y a eu une bonne corrélation avec ce que nous avons vu en soufflerie et à l'usine. Et cela veut en quelque sorte dire que nous allons dans la bonne direction avec la voiture. Il y aura des évolutions supplémentaires pendant le reste de la saison, qui seront importantes également. Et, pour nous, la clé est le développement de la voiture par l'équipe et, plus important, de nous assurer que la direction prise soit la bonne."

Leclerc faisait lui-même part de sa surprise de si bien figurer au Grand Prix de l'Eifel, sur une piste et avec des températures qui semblaient ne pas devoir convenir à Ferrari. "Si l'on regarde le week-end, je pense qu'il y a pas mal de points positifs. Je ne m'attendais pas à être aussi compétitif, avec les conditions froides comme celles-ci et la voiture qui se comportait bien. C'était positif."

"Je pense que les plus petites évolutions apportées ce week-end ont également été dans la bonne direction. Ce n'était pas un pas en avant immense, mais c'est n'est pas ce que nous recherchions. Il s'agissait d'un petit pas dans la bonne direction. Et c'est également positif. Désormais, il nous faut juste comprendre pourquoi le premier relais en tendres a été tant affecté par le graining, mais je suis assez heureux de la manière dont le week-end s'est passé."