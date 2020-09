Binotto curieux de voir l'impact de l'interdiction des "party modes"

La FIA souhaitant s'assurer que personne ne trouve de faille dans la réglementation de la F1, elle demande aux écuries d'utiliser le même mode moteur du début des qualifications à la fin de la course, à partir du Grand Prix de ce week-end à Monza. Par conséquent, les pilotes ne pourront plus profiter d'un surplus de puissance provenant d'un réglage moteur spécial pour les qualifications notamment.

Dans le paddock, certains sont sceptiques quant à la différence que cela va faire et estiment que cela pourrait même creuser l'écart entre les motoristes en course, mais Ferrari n'est pas convaincu qu'il y aura un statu quo. Si la Scuderia s'attend à souffrir à Monza, son moteur ayant perdu en puissance depuis l'an dernier, Mattia Binotto n'exclut pas que la hiérarchie évolue en faveur de son équipe.

Lorsque Motorsport.com lui demande à quoi il s'attend pour le Grand Prix d'Italie, Binotto répond : "Ce sera difficile également. C'est un circuit où la performance moteur est importante, et nous ne sommes certainement pas les meilleurs. Il y aura une nouvelle directive technique en place pour les qualifications concernant ce que nous appelons les party modes, ce qui pourrait affecter certaines écuries. Je serai curieux de voir à quel point et quelles équipes. Je pense que cet aspect sera intéressant."

"C'est un circuit sensible à la puissance, et l'équilibre de compétitivité de la voiture lui-même peut changer. Il est également important de prendre le départ plus haut sur la grille, car quand on est dans le trafic, c'est globalement difficile de faire fonctionner la voiture. Je pense donc que c'est pour Monza que cette directive technique pourrait avoir le plus gros impact."

Directeur de Red Bull Racing, Christian Horner ne croit pas non plus que ce changement affectera le niveau de performance relatif des écuries. Mercedes a clairement le meilleur mode moteur de qualifications cette saison. "Cela aura un effet. Mais est-ce que ce sera la semaine prochaine ou lors des prochaines semaines, on verra. Cela va forcément changer quelque chose. Espérons que cela ne va pas empirer", prie Horner.

Quant à Esteban Ocon, dont l'écurie Renault vise la deuxième place de la hiérarchie moteur derrière Mercedes, il a bon espoir que cela n'handicape pas son équipe. "Nous ne pouvons pas vraiment vous dire ce que cela va faire précisément avant que ça ne le fasse. Je pense qu'après Monza, nous en aurons une meilleure idée. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose pour nous. Je pense que nous avons un très bon mode course. Nous sommes assez rapides en rythme de course, donc cette nouvelle règle me convient parfaitement", conclut le tricolore.

Voir aussi :