Williams met en place un nouveau conseil d'administration

Dans la foulée du rachat de l'écurie par le fonds d'investissement américain Dorilton Capital, puis de l'annonce du retrait définitif de Frank et Claire Williams, l'écurie de Grove poursuit sa restructuration. Les nouveaux propriétaires ont annoncé la mise en place d'un nouveau conseil d'administration, composé de trois personnes : Matthew Savage, Darren Fultz et James Matthews.

La présence de Matthew Savage était attendue puisqu'il n'est autre que le président de Dorilton Capital, qu'il dirige depuis 2009. Il a auparavant passé 22 ans au service de Rothschild. Darren Fultz est quant à lui le cofondateur du fonds d'investissement qui a repris les rênes de Williams, et en est aujourd'hui le directeur général. Lui aussi est issu de Rothschild.

Enfin, James Matthews est fondateur et PDG d'Eden Rock Group, société de conseil en investissement basée à Londres. Ancien pilote de course – principalement dans des championnats britanniques au milieu des années 90 –, il a notamment couru pour Manor en Formule Renault. Il est ainsi le plus connaisseur de l'univers des sports mécaniques au sein de ce nouveau trio. Les plus avertis se rappelleront peut-être avoir déjà croisé son nom pour une autre raison, puisqu'il a épousé en 2016 Pippa Middleton, sœur de la duchesse de Cambridge Kate Middleton.

"Le nouveau conseil d'administration a conscience de l'importance qu'il y a à conserver l'héritage et la culture de Williams, et continuera à travailler avec l'équipe dirigeante afin de tirer parti de ses capacités dans le but de retrouver la compétitivité en course", fait savoir l'écurie Williams.

L'une des premières missions de ce nouveau conseil d'administration sera de nommer un nouveau directeur à la tête de l'écurie, à la suite de l'annonce de la démission de Claire Williams. Directrice adjointe depuis 2013, elle quittera ses fonctions dimanche soir, à l'issue du Grand Prix d'Italie disputé à Monza.