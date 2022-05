Bottas salue la progression du simulateur Alfa Romeo

Charger le lecteur audio

Après cinq saisons passées chez Mercedes, Valtteri Bottas a payé les frais de la promotion de George Russell aux côtés de Lewis Hamilton. Le pilote finlandais a trouvé refuge chez Alfa Romeo, et pour le moment, ce choix s'avère payant, avec quatre arrivées dans les points en cinq Grands Prix et une huitième place au classement. Depuis le lancement de cette campagne 2022, Bottas semble avoir retrouvé des couleurs : le vice-Champion du monde 2019 et 2020 se félicite de sa décision, tandis que Fred Vasseur, patron d'Alfa Romeo, ne cache pas sa joie d'avoir mis la main sur un tel pilote.

Et le Français a de quoi se réjouir : après seulement six courses en 2022, son écurie totalise 39 points, soit 18 de plus que les deux dernières saisons réunies. Les raisons d'un tel regain de performances sont nombreuses, mais l'une d'elles est l'amélioration du simulateur à Hinwil, dans l'usine Sauber. De gros investissements ont été réalisés ces dernières saisons pour améliorer le simulateur et portent leurs fruits aujourd'hui pour développer de nouvelles pièces sur la C42. Bien que les équipements ne soient pas aussi avancés que ceux de Mercedes, Bottas estime que le simulateur d'Hinwil a joué un rôle important dans la forme d'Alfa Romeo.

"Aujourd'hui, bien sûr, les simulateurs sont très importants avec le manque d'essais, et comme la technologie s'améliore, vous pouvez en tirer de plus en plus de choses", explique Bottas, relayé par RaceFans. "La première fois que j'ai essayé le simulateur d'Alfa Romeo, j'ai pu sentir qu'il y avait une grande différence avec celui de Mercedes, parce que Mercedes s'est lancé il y a très, très longtemps et ici, nous avons démarré il y a seulement quelques années. Alors bien sûr, il y a du retard à rattraper. Mais entre la première fois où je l'ai essayé et maintenant, il a déjà été énormément amélioré, en particulier sur les deux dernières courses, c'est un outil vraiment utile pour nous aider avant les week-ends de course."

Le Finlandais partage le simulateur avec son coéquipier, Zhou Guanyu, ainsi que le pilote de tests de l'écurie, Robert Kubica. Durant les week-ends de Grand Prix, Alfa Romeo s'assure qu'un pilote soit disponible à l'usine pour corréler les données relevées en piste et dans le simulateur.

"On progresse vite et cela continue, c'est déjà un très bon outil", se réjouit Bottas. "Il y a encore des améliorations à faire et évidemment, j'ai donné mon ressenti en fonction de mon expérience et je suis sûr que cela a aidé aussi. Par exemple, [à Miami], il était vraiment utile d'apprendre à connaître la piste et d'essayer quelques réglages d'aileron différents, de sorte que vous avez un peu une idée avant d'y aller."