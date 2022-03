Bottas : Le marsouinage ne sera pas un problème de sécurité

Charger le lecteur audio

Lors des premiers essais hivernaux de 2022, une année qui est marquée par l'introduction d'un nouveau Règlement Technique en Formule 1, toutes les équipes ont constaté que leur voiture oscillait en ligne droite, conséquence indésirable de l'effet de sol. Ce problème intitulé marsouinage a d'une part secoué les pilotes et de l'autre endommagé le plancher de certaines voitures.

Pour l'heure, aucune solution durable n'a été trouvée pour atténuer ou éliminer le phénomène. En qualité de directeur de l'association des pilotes, George Russell a expliqué que les oscillations "importantes" que certaines équipes ont connu pendant les essais de Barcelone pourraient faire du marsouinage un problème de sécurité, et qu'un retour aux suspensions actives y remédierait.

Alfa Romeo a été l'une des équipes les plus touchées par le marsouinage mais cela n'a pas découragé Valtteri Bottas. Le nouveau leader de Hinwil s'est montré optimiste quant à la résolution du problème, estimant que cela ne mettra pas en péril sa sécurité.

"Ça a vraiment l'air d'être un challenge pour chaque équipe", a commenté Bottas. "Pour l'instant, je ne pense que ce soit un problème de sécurité. C'est la manière dont l'aéro de la voiture fonctionne et c'est un fait que plus on abaisse la voiture, plus on a d'appui. Si l'on trouve un moyen d'avoir une bonne hauteur de caisse en étant capable de rouler près du sol, on peut gagner en performance. Mais ça nous coûte aussi à certains endroits, surtout à haute vitesse et sur les bosses. Donc cette nouvelle philosophie sur l'aéro de la voiture est plutôt intéressante. Je ne pense pas que ce sera un gros problème."

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42

Parmi les vingt pilotes de la grille, Bottas est celui qui a bouclé le moins de tours à Barcelone en raison des nombreux problèmes techniques ayant paralysé l'équipe, dont le fameux marsouinage. "En tant qu'équipe, nous devons faire avec et nous assurer que la voiture est suffisamment fiable pour ces règles", a ajouté Bottas.

"[C'est] pareil pour chaque équipe. Je pense que [le marsouinage] est un sujet de conversation majeur aujourd'hui mais j'imagine qu'au fil de la saison, les équipes le comprendront de plus en plus et ça deviendra de moins en moins un problème et un sujet de discussion."

Quant à Guanyu Zhou, le premier pilote titulaire chinois de l'Histoire a constaté une "bonne amélioration" de la part d'Alfa Romeo entre le premier et le deuxième jour d'essais en Espagne, alors que l'équipe italienne tentait de résoudre un problème l'ayant prise par surprise.

"Je pense que toute les équipes ont encore ce problème, ça a l'air d'être la plus grande limitation pour tout le monde sur les nouvelles voitures", a-t-il indiqué. "Nous devons simplement trouver un moyen de réduire les rebonds en ligne droite en ayant autant d'appui que possible. Il ne devrait pas y avoir de problème au niveau de la sécurité."