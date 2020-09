Bottas "ne peut pas se permettre" de manquer les points

Valtteri Bottas semblait destiné à terminer deuxième du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche, avant de subir une crevaison à quatre tours de l'arrivée, le forçant à rentrer au ralenti à son stand. Il a repris la piste hors des points et n'a pas réussi à dépasser la Ferrari de Sebastian Vettel dans une dernière tentative, avec une arrivée en 11e position.

Son équipier, Lewis Hamilton, a réussi à aller chercher la victoire malgré une crevaison à l'avant gauche dans le dernier tour de la course. L'avance du Britannique au championnat est donc passée à 30 points alors qu'il n'en avait que cinq de marge avant le week-end de Silverstone. Or Bottas reconnaissait après la course que le calendrier 2020 raccourci signifiait qu'il ne pouvait pas se permettre des résultats vierges comme celui de la Grande-Bretagne s'il voulait lutter contre Hamilton pour le titre mondial.

"Bien sûr ce n'est pas idéal", a déclaré Bottas. "Pour le moment si tout se passe selon le plan avec le calendrier, je pense qu'il reste plus de dix courses. Mais on ne sait jamais, et le plus sûr serait d'être en tête au classement tout le temps. C'est une grosse perte de points. Je ne peux pas me permettre ce genre de choses, mais c'est arrivé. Oui, Lewis a fait une belle course mais il s'en est bien sorti, en un sens. Que puis-je y faire ? Que puis-je dire ? Ce n'est pas idéal, mais on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Je continuerai à tout donner et à y croire. On ne sait jamais ce qui peut se passer."

Bottas avait passé la majeure partie de la course à suivre Hamilton de près, avec un écart passant au-dessus des deux secondes uniquement en fin de course, lorsque le Finlandais a commencé à se plaindre de vibrations sur son pneu. Il a jugé que la dégradation avait été empirée par le fait de suivre une voiture de près pendant un grand nombre de tours, mais estime qu'il n'avait aucun moyen d'anticiper une crevaison si soudaine.

"Il y a toujours beaucoup de facteurs quand ce genre de défaillance arrive. Peut-être qu'une petite chose peut la déclencher à la fin, quand nous sommes à la limite. C'est difficile à dire. Notre rythme n'était pas différent, mais être derrière une autre voiture fait perdre de l'appui aérodynamique dans les virages. Vous glissez un peu plus, et ça peut largement avoir un effet de plusieurs tours dans la durée de vie des pneus."

"J'essayais de les gérer et en même temps que Lewis, sans quoi il n'y avait aucune chance que je gagne la course. J'essayais de le faire au bon endroit et au bon moment, mais c'est quand même arrivé. Vers la fin du relais, il y a eu des vibrations, elles ont empiré mais pas d'un coup. Et soudainement, la crevaison est arrivée de manière imprévisible."

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, s'est montré compatissant avec son pilote après la course, et a expliqué qu'il n'y avait eu que dix secondes entre l'alerte concernant un problème potentiel et la crevaison : "Tout s'est passé quand Valtteri a pris la radio en disant 'il y a quelque chose qui ne va pas avec le pneu', et dix secondes plus tard, nous avions une crevaison. Nous l'avons vue dans les capteurs et au même moment, j'ai regardé où il était sur la piste, il était exactement du mauvais côté de la piste. Il était clair que ça n'allait pas être un bon résultat. Je suis vraiment désolé pour lui et pour l'équipe, car cela aurait ajouté 18 points au classement des constructeurs, et 18 points pour lui au championnat pilotes se sont soudainement envolés."