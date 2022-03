Brundle : "Hamilton sera une force de la nature" en 2022

Charger le lecteur audio

Dans quel état d'esprit Lewis Hamilton aborde-t-il la saison 2022 ? Le septuple Champion du monde a évidemment connu un coup dur lorsque le titre lui a échappé dans le tout dernier tour de la campagne passée au profit de Max Verstappen, deux passages du Règlement Sportif n'ayant pas été appliqués à la lettre par la direction de course.

Après avoir passé l'hiver loin de la vie publique et des réseaux sociaux, entraînant des rumeurs sur son avenir en Formule 1, Hamilton a bel et bien fait son retour en piste lors des essais de Barcelone puis de Bahreïn. Y avait-il la moindre chance qu'il claque la porte de la F1 ? "Non. Je n'y ai pas du tout cru", rétorque Martin Brundle, consultant pour Sky Sports F1. "Vous savez, il est en si bonne forme ! Et que va-t-il faire d'autre ? Pourquoi quitter l'écurie d'usine Mercedes-Benz ?"

"Il gagne manifestement un peu d'argent, il fait ce qu'il aime faire, c'est le domaine dans lequel il est le meilleur. Il est un candidat évident au statut de meilleur de tous les temps. Il dit toujours qu'il ne regarde pas le palmarès, mais je suis sûr qu'il veut établir un nouveau record dans tous les classements historiques – je l'ai toujours pensé. Je n'ai pas du tout cru [que Hamilton allait partir], je suis certain qu'ils assemblaient fiévreusement la voiture 2022 à l'usine et que Lewis était juste en train de se ressaisir."

L'amère désillusion connue à Abu Dhabi par Hamilton ne devrait pas l'influencer négativement cette saison d'après Brundle, pas plus que son âge, le pilote Mercedes étant désormais le second plus vieux du plateau derrière Fernando Alonso. Brundle est "absolument convaincu" que son compatriote revient plus fort.

"On a vu à quel point son père et lui ont bien géré la déception juste après la course d'Abu Dhabi", souligne l'Anglais. "Et je peux comprendre pourquoi il a disparu un moment sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il est de retour, et il a 37 ans, mais de ce que j'ai vu, l'an dernier il pilotait mieux que jamais. Et la forme physique n'est clairement pas un problème. De nos jours, heureusement, les pilotes n'ont pas les gros accidents où ils se cassent des choses et se cognent la tête. Bref, il est en excellente forme physique, et je pense qu'il sera une force de la nature à son retour."

George Russell et Lewis Hamilton

Hamilton a en tout cas un nouveau défi à relever avec un nouveau partenaire à ses côtés, le prometteur George Russell, qui pourrait lui donner plus de fil à retordre que Valtteri Bottas. Le challenge est également immense pour Russell, qui rejoint un top team aux côtés de l'un des meilleurs pilotes de l'Histoire après trois saisons chez Williams accompagné par Nicholas Latifi.

"La pression sera intense", estime Brundle au sujet de Russell. "Pour moi, c'est toujours comme la lumière sur une fleur : si les fleurs reçoivent une lumière intense, certaines fleurissent, d'autres meurent. Et je pense que George a la confiance nécessaire pour gérer ça. Il a certainement le talent. Et il a un feeling, un coup de volant et un don dans une voiture de course – je n'ai aucun doute là-dessus – ainsi que la vitesse et la condition physique. Il connaît l'équipe. Il ne rejoint pas une toute nouvelle écurie, il les connaît tous si bien en raison de ses années en tant que jeune pilote [Mercedes]. Personne n'aurait de meilleures chances que lui, et j'attends de grandes choses de sa part."

"J'imagine aussi qu'au début, il regardera des données de Lewis et se dira : 'Quoi ? Comment… comment est-ce qu'il fait ça ?' – vous savez, comme on l'a vu par le passé avec Michael et d'autres grands pilotes. Enfin, nous n'avions pas autant de données à l'époque d'Ayrton. Le plus grand défi est d'être à son meilleur niveau absolu à chaque week-end, car c'est ce que font Lewis et les autres vrais champions. Les candidats au titre ne cessent d'être performants et je pense que ce sera le plus dur pour lui. Vous savez, on peut se permettre de faire un week-end médiocre dans une Williams en fond de grille, mais pas dans une Mercedes à l'avant de la grille."

Propos recueillis par Oleg Karpov