Pas d'astérisque à côté du titre de Verstappen, juge Brundle

C'est évidemment dans des circonstances très particulières que Max Verstappen a remporté le premier titre mondial de sa carrière au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, profitant d'une décision contestée de la direction de course quant à la fin de la neutralisation par la voiture de sécurité pour gober tout cru un Lewis Hamilton devenu une proie facile dans le dernier tour.

Red Bull n'a pas manqué d'affirmer que le sacre de Verstappen n'était pas terni, bien que Michael Masi ait perdu son rôle de directeur de course en raison de ces événements. Avant le rapport que la FIA doit publier dans les prochains jours, les avis continuent à s'exprimer sur le sujet. On a ainsi entendu Damon Hill regretter que le titre du Néerlandais ait été "dévalué" par ce final à grand spectacle. Quant à Martin Brundle, son collègue chez Sky Sports F1, il estime que ce succès n'est pas entaché.

"Je ne pense pas qu'il y ait un astérisque à côté du titre de Max", déclare l'ancien pilote de Formule 1. "Vous savez, la saison a duré 22 courses. Bien sûr, ce qui est arrivé à la fin est vraiment malheureux. Et c'est vraiment triste car, vous savez, nous avons connu une saison si formidable. Et je sais que cela a contrarié beaucoup de gens, cela continue de contrarier beaucoup de gens, pas seulement les fans de Lewis."

"Je pense que [la FIA] devrait publier le rapport, oui. Quant à ce qui s'est passé… Des erreurs ont été faites ce jour-là, mais je ne vois pas de malveillance. Je sais que beaucoup de gens veulent voir de la malveillance. Nous sommes dans une situation nouvelle avec la Formule 1. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte dans cette histoire. La manière dont c'est arrivé est vraiment complexe."

"Le problème, je pense, pour Michael [Masi], est l'avenir : était-ce tenable ou pas ? Chaque décision qu'il prend sera scrutée de très près, notamment si elle est défavorable ou favorable à Lewis. Et c'est vraiment dommage, à vrai dire, que nous devions faire ces changements et que nous nous retrouvions dans cette position."

Michael Masi, FIA

Brundle déplore ainsi le sort qu'a subi Masi, alors que la FIA vient de mettre en place une nouvelle structure comprenant deux directeurs de course en alternance et un système de direction de course virtuelle similaire à la VAR en football.

"Si seulement ce n'était pas arrivé, pour la Formule 1 et pour Michael", souffle Brundle. "Vous savez, c'est quelqu'un… Il a étudié auprès de Charlie [Whiting, directeur de course de 1997 à sa mort en 2019]. Il a fait 50 courses, et a foncièrement fait du très bon travail dans des circonstances difficiles, comme je l'ai déjà mentionné."

"Je regrette que nous nous nous retrouvions dans cette situation. Car je pense qu'idéalement, il faut quelqu'un qui est craint et admiré, autant l'un que l'autre, pour véritablement contrôler un groupe super compétitif de pilotes, de directeurs d'équipe et de team managers, comme on l'a vu. Il y a 23 courses, c'est trop de travail pour une seule personne, il faut vérifier tous les circuits et faire une quantité de choses incroyable."

"Je me rappelle lorsque nous sommes descendus d'un vol de 13 heures et 45 minutes de São Paulo à Doha [en 2021]. Je parlais à Michael au contrôle des passeports et il prenait directement un autre vol à destination de l'Arabie saoudite, car le circuit n'était pas prêt et n'allait probablement jamais l'être, même si sans que je sache comment nous avons réussi à tenir la course. Bref, c'est un travail trop conséquent pour une seule personne."

Propos recueillis par Oleg Karpov