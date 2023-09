Button : "J'aurais plus peur d'affronter Verstappen que Hamilton"

Jenson Button s'est immiscé dans le débat qui a animé la semaine dernière le Grand Prix d'Italie hors de la piste. Monza a été le théâtre d'une passe d'armes par médias interposés entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, mais aussi entre Mercedes et Red Bull. Le septuple Champion du monde a estimé qu'il avait affronté durant sa carrière des "coéquipiers plus forts" que ceux rencontrés par le Néerlandais à ce jour.

Voisin de garage de Lewis Hamilton chez McLaren entre 2010 et 2012, Jenson Button estime que le niveau de Max Verstappen et ses capacités d'adaptation demeurent uniques en leur genre. Le tout dans un contexte où Toto Wolff a également estimé que la Red Bull était entièrement conçue autour de lui.

"Lewis a eu des coéquipiers très coriaces, il a eu des Champions du monde pour coéquipiers, alors que ce n'est pas le cas de Max", reconnaît Jenson Button, interrogé par Sky Sports. "Mais en ce qui me concerne, j'aurais plus peur d'affronter Max dans la même voiture. Et je pense que c'est parce que la voiture est conçue autour de son style, ou qu'il peut piloter une voiture que lui donne Adrian Newey."

"Je pense qu'Adrian lui donne une voiture en disant : 'C'est la plus rapide au monde. Si on enlève de l'appui à l'avant, elle ira moins vite, mais elle sera plus facile à piloter'. Et Max répond : 'OK, je dois piloter cette voiture comme tu l'as faite, et je dois le faire aussi vite que possible'. Je pense qu'il est très bon pour ça. Et je pense que beaucoup de pilotes ont du mal à rivaliser avec ça."

Jenson Button concède que le débat sur la question du niveau des coéquipiers est "difficile", et n'a peut-être d'ailleurs pas lieu d'être.

"Je pense que Lewis a rencontré des coéquipiers plus difficiles, mais je ne voudrais pas non plus me mesurer à Max", ajoute-t-il. "Ce sont tous des pilotes incroyables, les meilleurs du monde, parmi les meilleurs que nous ayons jamais vus en F1. J'aimerais qu'il y ait plus de concurrence aux avant-postes entre Max, Lewis et Fernando [Alonso]. Ces trois-là sont pour moi ceux qui sortent du lot. Mais ce n'est pas comme ça en F1. C'est une course technologique et Red Bull, à juste titre, fait actuellement un meilleur travail."

Norris devant un dilemme d'après Button

Lando Norris à Monza avec McLaren.

Le Champion du monde 2009 a également été interrogé sur la situation de son jeune compatriote Lando Norris. Ce dernier, bien que persuadé que McLaren se rapproche plus que jamais de la victoire, pourrait se retrouver l'an prochain à la croisée des chemins en ce qui concerne son choix de carrière.

"Tu dois être le meilleur pour être Champion du monde, et c'est ce qui m'a poussé à quitté Brawn [fin 2009]", explique Jenson Button. "Je me disais que je devais aller chez McLaren parce que je devais courir contre Lewis Hamilton, qui était vu comme le meilleur. Et je pense que c'est ce qu'il [Norris] doit décider de faire."

"S'il est intelligent, il choisira une voiture qui convient à son style. On a vu avec beaucoup de pilotes que la Red Bull ne convenait pas à grand monde à part Max. Ce n'est donc pas une décision facile pour lui. Aujourd'hui, il n'est pas dans une voiture qui peut gagner. Et ce ne sera probablement pas le cas non plus l'année prochaine, je ne crois pas. Il doit donc regarder ailleurs pour 2025. Ou placer sa confiance en McLaren. Ils ont gagné des courses, ils ont gagné des titres, et ça peut revenir. Tant qu'il peut regarder vers l'avenir et penser que l'équipe est dans une bonne situation, et que ça lui donne confiance, il doit rester. Si ce n'est pas le cas, qu'il aille se battre contre Max Verstappen dans sa propre équipe. Mais c'est dur."