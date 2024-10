La capacité de Colapinto à gérer la pression impressionne Vowles

Franco Colapinto n'a disputé que trois Grands Prix de Formule 1, mais semble prouver à chaque seconde passé dans la Williams que James Vowles a eu raison de lui faire confiance. Pour sa première épreuve dans la catégorie reine à Monza, l'Argentin a exécuté sa course de manière admirable : qualifié 18e, il a passé la ligne d'arrivée en 12e position.

Le week-end suivant à Bakou, Colapinto a non seulement atteint la Q3, mais il s'est également qualifié juste devant son coéquipier, Alexander Albon, en neuvième position. Le dimanche, le pilote de 21 ans a inscrit ses premiers points en Formule 1 en terminant huitième, juste derrière Albon.

Lors du Grand Prix de Singapour, qui s'annonçait compliqué en étant l'un des plus physiques et difficiles du calendrier pour les pilotes, Colapinto s'en est une nouvelle fois très bien sorti. Auteur d'un départ impressionnant où il s'est jeté dans le premier virage tout en gardant la corde, il a gagné trois positions et a terminé la course à la 11e place, s'attirant même les louanges de Sergio Pérez après l'avoir bloqué pendant une partie de l'épreuve.

"Il a fait un travail absolument remarquable", a déclaré James Vowles, le directeur de Williams, lors de la conférence des directeurs d'équipe avant le GP de Singapour. "Il s'est jeté à l'eau, les deux pieds en avant et il n'a pas arrêté de nager depuis. Il se débrouille très bien. Et marquer des points pour son deuxième Grand Prix, à quelques secondes d'Alex, c'est extraordinaire."

"Oui [il a dépassé nos attentes], dans la mesure où... Nous savions qu'il était rapide, c'est pourquoi nous l'avons mis dans la voiture, mais nous nous attendions à ce qu'il prenne plus de temps pour atteindre cette vitesse. À Monza, c'était à peu près ce que j'espérais, effectivement, mais aller sur un nouveau circuit où vous n'êtes jamais allé auparavant et être dans le rythme dès les EL1… Même après un accident, revenir directement dans le rythme est un défi, et il est très, très bon pour absorber toute la pression qu'il a sur ses épaules et se contenter de faire ce qu'il faut."

Ce qui impressionne le plus Vowles, c'est la capacité de Colapinto à rester calme face à la pression générée par la Formule 1, lui qui est arrivé en fanfare dans la discipline en attirant tous les regards. "Son calme face à la pression [est sa qualité la plus impressionnante]", a expliqué le Britannique. "Il est toujours difficile de décrire ce qui arrive à ces athlètes d'élite lorsqu'ils accèdent à la Formule 1. C'est un monde complètement différent et la pression monte de façon exponentielle, mais il accepte tout ça sans sourciller."

"Vous pouvez l'entendre à la radio, il suffit d'écouter sa voix. Il est incroyablement calme et posé, et il ne demande qu'à en savoir plus, toujours plus. C'est donc le signe d'une personne vraiment bien, capable de faire face à ce qui se passe."

Franco Colapinto devant Sergio Pérez pendant le GP de Singapour. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Franco Colapinto est arrivé chez Williams en remplacement de Logan Sargeant. L'Argentin a déjà marqué plus de points en trois Grands Prix que l'Américain en une saison et demie de Formule 1. Une statistique amère, mais qui soulève certains questionnements. N'aurait-il pas fallu mettre Colapinto dans la FW46 plus tôt dans l'année ?

"C'est une question intéressante", a répondu Vowles. "Parce qu'une grande partie de ce que nous faisions avec [Colapinto] en coulisses était de le préparer à cette opportunité. Silverstone [2024] a été l'une des premières fois où il est monté dans la voiture et il a fait un pas en avant par rapport à ce qu'il a montré à Abu Dhabi l'année précédente."

"Il a progressé pendant l'hiver. Il a progressé en Formule 2. Si nous [l'avions mis dans la voiture] au début de l'année, je ne pense pas que vous verriez le Franco d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a pas mal de préparation que nous avons faite dans le simulateur [ces six derniers mois] et ailleurs qui a permis de l'amener à la position où il est maintenant."

"En ce qui concerne un [possible] regret [de ne pas avoir remplacé Sargeant plus tôt], prendre la décision de retirer un pilote est l'une des choses les plus difficiles que l'on puisse faire dans ma position. Et je devais m'assurer que c'était le bon moment. Et pour moi, le moment où nous avons amélioré la voiture et où nous avons obtenu des performances, qui permettent de marquer des points, c'était la bonne ligne à suivre. De ce point de vue, je suis satisfait."