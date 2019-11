Charles Leclerc lance ses propres châssis de karting

Après une première année prometteuse en Formule 1 avec Alfa Romeo Sauber, Charles Leclerc a été promu au sein de la Scuderia en 2019. Il s'est d'emblée montré dans le rythme et a signé depuis ses débuts en rouge sept pole positions (le plus grand total pour le moment cette saison) et deux victoires, aux Grands Prix de Belgique et d'Italie. Le Monégasque, âgé de 22 ans, fait clairement partie des stars montantes de la discipline.

Profitant de sa notoriété qui grimpe en flèche, le pilote au numéro 16 a décidé de créer sa propre marque de kart, en partenariat avec Birel ART, entreprise italienne mondialement connue et spécialisée dans leur fabrication. Le but étant de permettre à un public plus large d'accéder à cette discipline.

"Il faut toujours se souvenir d’où on vient", a ainsi expliqué Leclerc. "Je sais ce que je dois au karting : tout ! C’est là que s’est cristallisée ma passion pour le sport automobile, c’est là que j’ai appris les bases qui m’ont permis de progresser jusqu’au sommet de la pyramide et c’est là aussi que j’ai rencontré quelques-unes des personnes importantes qui m‘ont accompagné par la suite."

"J’étais décidé à faire quelque chose pour le karting depuis longtemps, je pense que c’est maintenant le bon moment. Les compétences de Birel ART ont récemment été confirmées par un magnifique doublé au Championnat du monde KZ. Je tenais à ce que les châssis portant mon nom soient capables de très bonnes performances dans un large éventail de conditions. Seule une grande usine comme Birel ART peut garantir une telle qualité de production sur une grande échelle."

Les châssis "Charles Leclerc", qui seront produits dans une usine à Lissone, près de Monza, couvriront à terme une gamme complète comprenant les catégories Baby, Mini, OK / Junior, KZ, Rotax et rental.