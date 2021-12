Cofondatrice de Lotus, Hazel Chapman est morte

Épouse de Colin Chapman, avec qui elle a fondé Lotus au début des années 50, Hazel Chapman est décédée à l'âge de 94 ans. "C'est une triste journée pour tous ceux qui, dans le monde, sont associés à Lotus", a annoncé mardi Matt Windle, directeur général de Lotus Cars. "Sans Hazel Chapman, Lotus n'existerait pas."

Née en 1927, Hazel Williams, son nom de jeune fille, a rencontré Colin Chapman en 1944. Quatre ans plus tard, la première voiture de celui qui allait devenir son mari, la Lotus Mark 1, était construite sur la base d'un châssis Austin 7 dans un garage situé à l'arrière de la maison de ses parents, au nord de Londres. Lorsque Colin Chapman a brièvement été engagé dans la Royal Air Force, Hazel a pris en charge le développement de la voiture d'essai à moteur Ford, la Mark 2. Il y a ensuite eu la première vraie Lotus, la Mk3 Formula 750, qui a déclenché des commandes pour d'autres modèles.

La première entreprise Lotus a été créée en 1952, avant qu'une société à responsabilité limitée ne voit le jour l'année suivante, avec un paiement de 25 livres de Hazel Chapman. Le couple s'est officiellement marié en 1954 et, au fil de la croissance du groupe Lotus, Hazel Chapman a pris place au conseil d'administration d'un certain nombre de ses entreprises, dont l'écurie Team Lotus Formula 1, la marque de voitures de sport Lotus Cars et le constructeur de voitures pour les formules de promotion Lotus Components.

Hazel Chapman, entourée d'Elio de Angelis et Ayrton Senna.

Hazel Chapman a contribué au succès de l'écurie de F1, qui a remporté six titres mondiaux chez les pilotes et sept chez les constructeurs dans les années 60 et 70. Elle aura, avec fierté, travaillé avec la quasi-totalité des pilotes passés dans l'équipe, parmi lesquels les Champions du monde Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi et Mario Andretti, en plus de Nigel Mansell et Ayrton Senna.

Lorsque Colin Chapman est mort en 1982, Hazel Chapman a estimé que Lotus Cars avait besoin d'un nouvel investissement pour assurer son avenir et elle a initié la vente d'actions à un groupe dirigé par British Car Auctions. L'écurie de F1 est restée entre les mains de la famille jusqu'à la fin de la saison 1990. Après sa disparition en 1994, Hazel Chapman a pris la tête de Classic Team Lotus, entreprise qui préserve les voitures et l'héritage de la marque et est désormais gérée par son fils Clive.

Hazel Chapman a toujours conservé un intérêt majeur pour tout ce qui concernait Lotus. En 2018, elle avait signé le 100 000e exemplaire produit par la marque et la tradition voulait qu'on lui présente personnellement chaque nouveau modèle avant qu'il ne soit publiquement dévoilé.

Avec Gary Watkins