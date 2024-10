Colapinto : un samedi "difficile" et un point "mérité" dimanche

Alors que l'on ne s'attendait pas à une titularisation de Franco Colapinto après le départ de Logan Sargeant, il semble que Williams ait misé sur le bon cheval. Depuis ses débuts à Monza, l'Argentin a terminé deux fois dans le top 10, portant son total de points à cinq, autant qu'Esteban Ocon sur l'ensemble de la saison.

Ce week-end, tout est allé très vite pour Colapinto qui a vécu son premier sprint de la saison, avant de disputer celui du Brésil et du Qatar. De plus, c'est la première fois que l'Argentin se rendait sur le Circuit des Amériques, les formules de promotion ne se déplaçant pas sur le continent américain. Après une 19e place lors de l'unique séance d'essais libres le vendredi, le pilote Williams est parvenu à signer le dixième temps des qualifications sprint, avant de passer sous le drapeau à damier en 12e position lors de la course courte.

Après un début de samedi "difficile" pour lui, la suite de la journée ne s'est pas passée pour le mieux, avec une 15e place lors de la séance de qualifications. Seulement, le dimanche a été bien plus joyeux pour Colapinto qui a terminé les 56 tours de course à la dixième place, permettant à Williams de ramener un nouveau point face à Alpine dans le championnat du monde des constructeurs. Á la sortie de sa monoplace, le jeune pilote s'est montré satisfait de la stratégie adoptée pour obtenir ce résultat.

"Oui, je suis heureux, c'était un samedi très difficile pour nous", a-t-il déclaré. "On savait que l'on avait la voiture pour être forts et faire une bonne course. C'est pourquoi j'étais excité à l'idée de prendre le départ en pneus durs pour prendre de l'air propre. Je pensais que ce n'était peut-être pas idéal, mais je savais qu'avec le rythme que nous avions, ce serait mieux pour nous d'essayer de l'avoir dans l'air propre. C'est ce que nous avons fait dans notre séquence."

"Quand nous étions dans l'air propre, sur les durs, nous étions vraiment forts. Et une fois que nous avons mis les mediums, nous avons volé. C'est donc formidable de voir comment nous avons rebondi aujourd'hui et comment nous sommes revenus plus forts après une journée très difficile hier. Un samedi difficile pour l'équipe, mais ils méritent le point d'aujourd'hui. Ils travaillent dur pour cela, donc c'est bien mérité."

Un rythme supérieur à celui d'Alpine

Colapinto était sur le point de ramener un deuxième point du Texas, grâce au meilleur tour en course. Cependant, dans le cadre de la lutte pour la huitième place du classement constructeurs, Alpine a décidé de chausser les pneus tendres sur la voiture d'Esteban Ocon pour que le Français chipe ce petit point à l'écurie britannique. Mais pour le pilote Williams, cela n'a pas une grande importance, lui qui estime que le rythme des deux équipes était totalement différent.

"Nous avions le tour le plus rapide", a expliqué Colapinto. "Je veux dire que le fait qu'[Ocon ait pris le meilleur tour] en étant en pneus neufs n'est pas... c'est plutôt révélateur. J'ai pris [le meilleur temps en course] plusieurs tours plus tôt, avec des pneus plus anciens, et je pense que nous avions un bien meilleur rythme qu'eux. Ils ont dû mettre un nouveau train de pneus, avec une faible quantité de carburant pour essayer de nous le prendre."

Franco Colapinto pendant la parade des pilotes. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ils n'étaient donc pas proches de nous en termes de rythme", a-t-il ajouté. "Ça fait partie de la course. J'étais content pour le meilleur tour, et je voulais le garder. Nous l'avions depuis un moment. C'est un point que nous avons perdu, mais nous sommes sûrs de le récupérer bientôt. Nous avions une bonne voiture et nous sommes capables de marquer des points, donc nous allons revenir plus forts, j'en suis sûr."

Première épreuve de la tournée américaine et première des trois dernières courses sprint de la saison, le Grand Prix des États-Unis a été très formateur pour Franco Colapinto. Tout d'abord d'un point de vue du format mais également au niveau de l'ambiance, alors que l'Argentin sera très attendu au Mexique dès la semaine prochaine, puis au Brésil la semaine suivante.

"J'ai été très occupé", a-t-il déclaré. "On s'épuise et c'est quelque chose que je dois gérer un peu plus. Je dois gérer davantage les horaires, le temps libre aussi, et essayer d'être un peu plus détendu à certain moments car on est très occupé. On est soumis à beaucoup de pression en permanence, et on doit juste essayer de comprendre comment gérer cela au mieux. Je pense aussi qu'il faut essayer de tirer de l'expérience ici, à Austin, puis au Mexique, et être plus fort au Brésil."