Comment une Red Bull au régime a favorisé Verstappen

Dans le contexte actuel de domination qui pourrait lui permettre de remporter la couronne mondiale au Grand Prix de Singapour, il est facile d'oublier les difficultés qui ont assombri le début de la campagne de Max Verstappen.

En fait, très tôt dans l'année, il a même semblé que sa quête du titre pourrait être terminée avant d'avoir commencé, car une série de problèmes de fiabilité a permis à son principal rival, Charles Leclerc, de prendre une avance considérable au championnat pilotes. Puis, une fois que Red Bull a réussi à régler le problème de fiabilité de sa RB18, Verstappen s'est retrouvé aux prises avec une voiture dont les caractéristiques n'étaient pas à son goût.

Au contraire, la faiblesse du train avant semblait correspondre parfaitement à ce que son coéquipier Sergio Pérez aime, et il y a eu une phase autour du GP de Monaco où il semblait que le Mexicain serait même sa principale menace pour le titre. Au fur et à mesure que la saison 2022 a avancé, il est devenu évident que Red Bull et Verstappen avaient réussi à trouver un second souffle, notamment le dimanche.

Si la Ferrari F1-75 semble toujours être la voiture la plus rapide sur un seul tour, les progrès que la RB18 a réussi à faire en matière de dégradation des pneus ont été impressionnants. Et c'est ce facteur qui a parfaitement joué en faveur de la structure, en permettant à Verstappen de ne pas perdre trop de terrain les fois où il est parti plus de plus loin sur la grille.

Mais plus important encore, pour contribuer à sceller son avantage au championnat, il est apparu de plus en plus à l'aise avec la façon dont la RB18 était développée, ce qui l'éloignait également de ce que Pérez appréciait. Cette évolution a suscité des soupçons selon lesquels l'équipe se serait délibérément lancée dans une évolution ayant pour but de favoriser Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Cependant, la réalité est que la monoplace est simplement venue à Verstappen grâce à son évolution naturelle, et plus particulièrement grâce à l'ouverture de fenêtres de réglages qui n'étaient pas accessibles au début.

Le véritable tournant pour Verstappen ne consista pas en un développement aérodynamique ou en un réglage sur mesure pour l'aider à progresser, mais simplement en un abaissement du poids de la voiture, ce qui a permis de réaliser une double série de gains.

Tout d'abord, le fait de perdre la majeure partie d'un surplus de poids estimé à 10 kg au début de la saison lui a procuré un avantage automatique en termes de vitesse. En F1, on dit que chaque dizaine de kilos de poids en plus coûte 0,3 seconde par tour, donc une estimation approximative donne quelques dixièmes de gain.

Mais peut-être plus crucial encore pour Verstappen, pilote qui est connu pour aimer avoir un avant réactif, le fait de retirer un peu de poids supplémentaire a fait qu'il était enfin possible de déplacer du lest. Même quelques kilos de plus vers l'arrière de la voiture étaient suffisants pour éliminer un train avant paresseux et rapprocher le comportement de ce que Verstappen recherche.

Comme il l'a expliqué récemment à Monza : "La monoplace était très surchargée, c'était juste une mauvaise situation pour elle ainsi qu'une surcharge, c'est pourquoi elle sous-virait beaucoup plus et avait tendance à bloquer à l'avant."

Le directeur technique de Red Bull, Pierre Waché, a précisé que l'ouverture progressive de la liberté d'être plus agressif avec les réglages a contribué à davantage permettre à Verstappen de tirer ce qu'il voulait de la voiture. "Au début de la saison, nous n'avions pas la possibilité de déplacer le poids, et cela faisait partie intégrante des réglages."

"Mais je pense que tout est lié et, après avoir trouvé votre performance quelque part, et qu'il est devenu un peu plus délicat de régler la [RB18], ça a alors tourné en faveur de Max. Je pense qu'il est capable de piloter n'importe quelle monoplace. Maintenant, nous devons trouver un moyen de donner à Sergio le matériel pour qu'il soit performant et compétitif."

Une solution pour Pérez



Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18

Alors que Verstappen est complètement à l'aise avec la RB18, il faut donc en faire plus pour aider Pérez. Waché affirme que la situation est facile à comprendre : Pérez n'est pas aussi satisfait du comportement qu'il l'était plus tôt dans la campagne. Mais le plus difficile est désormais de trouver une solution qui ne rende pas la voiture plus lente.

"Le facteur principal est clairement l'équilibre de la monoplace et la confiance par rapport à [celle] du début d'année qui était un peu plus équilibrée pour lui et un peu moins pour Max", a-t-il déclaré. "Et avec le potentiel de développement de la voiture pendant la saison, s'en éloigner en fait peut-être partie. Après, en trouvant les bons réglages pour lui, il est assez difficile de le mettre suffisamment en confiance pour qu'il puisse devancer, ou même se battre avec Max."

En fin de compte, Waché concède que la seule façon d'avancer pourrait être de sacrifier un peu de temps au tour, qui pourrait ensuite être "récupéré" en rendant Pérez plus à l'aise. "À chaque fois, [c'est] difficile lorsque vous essayez de développer la voiture en théorie pour la performance, et qu'après vous vous retrouvez bloqué en termes d'outils de réglages pour rééquilibrer la voiture."

"Cela signifie alors qu'il faut un peu abaisser la performance. Pour parvenir à contrebalancer cela, selon ce qui est désiré, je dirais que normalement vous allez perdre un peu de performance pour améliorer les choses. Ça ne veut pas dire que ce sera beaucoup, mais ça va dans ce genre de direction, oui."