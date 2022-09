Ferrari : Le plafond budgétaire ne limite pas les idées

Charger le lecteur audio

La Formule 1 est entrée cette année dans une nouvelle ère réglementaire sur le plan technique, tout en abordant dans le même temps sa deuxième saison sous l'égide de la jeune réglementation financière. Cette dernière est principalement matérialisée par la mise en place depuis 2021 d'un plafond de dépenses qui limite les possibilités d'action des écuries.

Cela est d'autant plus prégnant en 2022 que la jeunesse des règles implique une courbe d'apprentissage extrêmement relevée au sein des staffs techniques. Au fur et à mesure que les monoplaces engrangent les kilomètres, les connaissances s'accumulent sur ce qui fonctionne et orientent les structures vers différentes voies de développement.

Sans l'avènement du budget capé, nombreuses auraient été les écuries à apporter des packages d'évolutions considérables au fil des Grands Prix. Désormais toutefois, il faut agir avec parcimonie et mettre en balance gain potentiel et coût réel. Certaines structures, à l'image d'Alpine, apportent ainsi des améliorations plus ou moins limitées mais à chaque course, ou quasiment.

Lire aussi : Alpine attend "d'énormes" gains aéro du plancher de Singapour

Pour autant, devoir réfléchir de cette manière à l'évolution de sa Formule 1 est-il de nature à limiter les idées des écuries ? Pas vraiment selon l'ingénieur performance de Ferrari, Jock Clear, qui estime que les usines travaillent toujours aussi intensément. Quand Motorsport.com lui a demandé si cela signifiait qu'elles étaient très en avance sur ce qu'il se passe du côté des circuits, le Britannique estime que le véritable juge de paix au niveau de ce qui va être introduit est l'aspect sportif.

"L'état des lieux au championnat a évidemment un impact sur le fait de continuer ou non les développements [sur la piste], et évidemment vers la fin de l'année, vous savez à peu près où vous en êtes sur le plan du plafond de dépenses, parce que votre année est plafonnée."

"Inévitablement, vous allez devoir prendre certaines décisions en fonction de la situation du moment. Et bien sûr, on ne cesse jamais le développement. Que vous choisissiez de dépenser [votre budget] sur des packages qui seront utilisés en piste ou non, la matière grise en elle-même ne coûte pas grand-chose."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

"Il y a des gens très intelligents dans toutes les équipes qui proposent des idées. Donc même si vous ne les introduisez pas en piste, elles se manifesteront probablement au début de la saison suivante. Encore une fois, vous choisissez le moment où vous les introduisez. Le plafonnement des coûts ne limite en aucun cas les gens qui ont de bonnes idées. À l'usine, c'est toujours le cas et c'est assez excitant."

McLaren a fait partie des équipes qui ont dû interrompre temporairement leurs efforts de développement en cours de saison, en raison de l'incertitude qui régnait sur le plafond budgétaire dans le contexte de la crise des coûts de l'énergie. Une fois qu'un accord a été trouvé pour donner un peu plus de marge de manœuvre aux écuries en matière de dépenses, la firme de Woking a pu apporter de nouvelles améliorations.

S'exprimant à ce moment-là, le directeur de McLaren, Andreas Seidl, a déclaré : "J'espère que nous ne sommes pas les seuls à avoir dû tirer le frein à main en termes de développements supplémentaires, compte tenu des restrictions que nous avons principalement du côté de la limite des coûts. Mais il y a aussi les restrictions que vous avez aujourd'hui en matière de temps en soufflerie plus limité, donc il faut vraiment faire très attention à la façon dont vous utilisez votre temps en soufflerie."

Lire aussi : Cette facture à 6 millions qui pousse Mercedes vers l'énergie solaire