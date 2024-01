Affaire de corruption à Singapour : la course n'est pas menacée

S. Iswaran, ministre des transports de Singapour, a présenté sa démission cette semaine, après avoir été mis en examen pour 27 chefs d'accusation en lien avec Ong Beng Seng, magnat de l'immobilier et promoteur du Grand Prix de Singapour. L'agence de lutte anticorruption du pays soupçonne Iswaran, qui avait aussi un rôle de conseiller auprès de l'épreuve, d'avoir reçu des pots-de-vin, parmi lesquels des vols à bord de l'avion privé d'Ong et des places pour assister la course. Iswaran rejette en bloc les accusations.

L'affaire fait cependant grand bruit à Singapour, pays qui se targue d'un taux de corruption extrêmement faible. Ong Beng Seng ne fait l'objet d'aucune poursuite mais étant un acteur clé du GP de Singapour, plusieurs médias de la cité-État se sont interrogés de potentielles conséquences du dossier sur l'avenir de l'épreuve. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a assuré que la course n'était en rien menacée.

"Les termes de l'accord ont été étudiés avec attention par le gouvernement", a annoncé le ministère. "Une étude a été menée par des consultants indépendants. Aucun élément ne suggère que les contrats avec la F1 ou d'autres accords ont été mis en place au détriment du gouvernement. Tous les préparatifs pour le Grand Prix de Singapour de F1 2024, prévu du 20 au 22 septembre, suivent leurs cours."

Présent au calendrier de la F1 depuis la saison 2008, le GP de Singapour a été la première course nocturne du championnat et elle est rapidement devenue un rendez-vous important dans le pays, avec d'importantes retombées économiques dont les autorités ne veulent pas se priver. Le contrat actuel liant le circuit de Marina Bay à la Formule 1 est en vigueur jusqu'à la saison 2028.

Le ministère estime que l'épreuve a "érigé la réputation de Singapour comme lien dynamique entre l'Asie et le reste du monde" et rappelle que l'épreuve a attiré plus de 550 000 étrangers et a généré de plus 1,3 milliards d'euros de revenus liés au tourisme.

"En plus du secteur du tourisme, la course a également bénéficié à de nombreuses entreprises singapouriennes impliquées dans différents aspects de l'épreuve, comme la logistique, les transports, la construction et les services d'ingénierie", ajoute le ministère.