Course - Verstappen vainc Leclerc à Miami

Sans surprise, ce sont les deux top teams qui monopolisaient l'avant de la grille pour cette première édition du Grand Prix de Miami : Charles Leclerc et Carlos Sainz occupaient la première ligne devant Max Verstappen et Sergio Pérez. Valtteri Bottas a décroché une prometteuse cinquième place pour Alfa Romeo, aux côtés de son ancien coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton.

Surprise du côté d'Aston Martin : Lance Stroll et Sebastian Vettel ont pris le départ des stands en raison d'un problème lié à la température du carburant. Tous deux étaient en pneus durs, tout comme George Russell, Nicholas Latifi et Esteban Ocon ; les autres concurrents se sont élancés en mediums.

Leclerc a conservé la tête à l'extinction des feux, tandis que Verstappen a réalisé une manœuvre efficace en faisant l'extérieur à Sainz pour s'emparer de la deuxième place au premier virage. Le reste du top 5 n'a pas évolué, mais Hamilton a laissé filer deux positions au profit de Pierre Gasly et Fernando Alonso, qui en a gagné quatre grâce à un excellent départ ainsi qu'à un contact avec la Mercedes.

Le temps que le DRS soit activé, l'écart était supérieur à une seconde entre tous les pilotes du top 6. En revanche, Hamilton a immédiatement repris l'avantage sur Alonso, avant de faire subir le même sort à Gasly.

Verstappen prend l'avantage

Au huitième tour, Verstappen s'est rapproché à moins d'une seconde de Leclerc, ce qui lui a permis de faire usage du DRS, avec succès : il a pris la tête de l'épreuve au premier virage, et a rapidement creusé un écart supérieur à une seconde. Un blocage de roue a ensuite fait perdre de précieux dixièmes à Leclerc et a endommagé ses pneus mediums.

Après 15 des 57 tours au programme, Verstappen comptait quatre secondes d'avance sur Leclerc, six sur Sainz, huit sur Pérez, 20 sur Bottas et 22 sur Hamilton. Quelques instants plus tard, Sergio Pérez s'est plaint avec véhémence d'une perte de puissance, malgré le scepticisme de son ingénieur de course. Red Bull a limité la casse avec seulement quelques secondes perdues avant qu'une solution ne soit trouvée.

Hamilton est le premier pilote du top 6 à être rentré au stand pour passer des mediums aux durs, au 22e tour, ne cédant qu'une place à George Russell. Il a été imité par Leclerc deux boucles plus tard, puis par Verstappen et Bottas au 26e passage. Sainz et Pérez ont fait de même, mais l'arrêt au stand du pilote Ferrari a duré cinq secondes et demie.

Ainsi, à la mi-course, Verstappen menait avec sept secondes d'avance sur Leclerc, 17 sur Sainz, 22 sur Pérez, 31 sur Russell (qui n'était pas encore passé par les stands), 34 sur Bottas et 38 sur Hamilton. Ce dernier se plaignait que ses pneus surchauffent déjà et a commis un gros blocage de roue. La course était calme, une touchette entre Alonso et Gasly ayant été remarquée au 40e tour ; le pilote AlphaTauri a rétrogradé de la neuvième à la onzième place, son adversaire allait écoper de cinq secondes de pénalité.

L'accrochage Gasly/Norris relance la course

C'est alors qu'un Gasly au ralenti et Lando Norris se sont accrochés, provoquant leur abandon de la McLaren et une intervention de la voiture de sécurité virtuelle, puis du Safety Car physique. Russell était le grand gagnant de cet incident, ayant effectué son arrêt au stand avec une perte de temps minimale, ce qui lui a permis de repartir septième derrière un top 6 toujours composé de Verstappen, Leclerc, Sainz, Pérez, Bottas, Hamilton. Chez Red Bull, on en a profité pour donner des mediums neufs à Pérez, chargé de doubler les Ferrari. Esteban Ocon, dixième, était même en tendres !

Il restait onze tours à parcourir lorsque le drapeau vert a été agité, et Pérez a immédiatement attaqué Sainz, sans succès. Bottas a commis une erreur et a légèrement heurté le mur, ce qui a permis aux deux Mercedes de prendre l'avantage ; Russell s'est ensuite défait de Hamilton avec ses pneus neufs, non sans mettre les quatre roues hors de la piste. Leclerc, lui, a attaqué Verstappen au 50e tour, mais a perdu un temps précieux en se plaçant à l'intérieur sans réussite.

Le Champion du monde en titre a fini par creuser l'écart et a remporté sa troisième victoire de la saison, avec le meilleur tour en course de surcroît, réduisant l'écart sur Leclerc à 19 points au championnat. Les pilotes Ferrari étaient à ses côtés sur le podium devant Pérez, qui n'est pas parvenu à profiter de ses pneus mediums neufs. Russell et Hamilton se sont longtemps disputé le top 5, le jeune loup l'emportant à la faveur de ses gommes neuves.

Bottas a fini septième devant Ocon ; le pari des tendres n'a pas vraiment porté ses fruits pour ce dernier, puisqu'il avait été doublé par Sebastian Vettel et Mick Schumacher... lorsque le pilote Haas a attaqué son compatriote au premier virage, les deux Allemands s'accrochant ! En conséquence, ce sont Fernando Alonso et Alexander Albon qui complétaient le top 10, mais le pilote Alpine fait l'objet d'une enquête des commissaires pour avoir tiré avantage d'une sortie de piste.

