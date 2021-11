Course - Verstappen s'impose tranquillement devant Hamilton

Si les tribunes de l'Autódromo Hermanos Rodríguez n'ont cessé de scander le nom de leur héros, Sergio Pérez, tout au long du week-end du Grand Prix de Mexico, ce sont les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas qui ont été les plus impressionnantes jusqu'à présent. Distancée par Red Bull en essais libres, la marque à l'étoile a renversé la vapeur en qualifications, verrouillant la première ligne devant le taureau rouge.

Les conditions sont parfaites pour la course, avec un grand soleil, 21°C dans l'air et 48°C sur la piste. Bottas occupe la pole position, le Finlandais devance Hamilton et Verstappen. À noter que cinq pilotes sont pénalisés : Lance Stroll, Esteban Ocon, Lando Norris, Yuki Tsunoda (changement de moteur) et George Russell (changement de boîte de vitesses). Compte tenu de la dégradation rapide des pneus tendres, 18 des 20 pilotes de la grille s'élancent en pneus mediums. Seuls Tsunoda et Ocon, respectivement 17e et 19e, ont fait confiance aux gommes à flancs rouges.

Carnage au départ

L'envol des pilotes Mercedes et Red Bull est bon, toutefois Max Verstappen utilise tout l'avantage de l'aspiration pour se porter à la hauteur de Bottas, qui laisse la porte ouverte à l'extérieur, sur le chemin vers le premier virage. Le Néerlandais retarde ensuite son freinage au maximum et sort du premier virage en tête du peloton. Derrière lui, c'est le chaos : Daniel Ricciardo se porte à l'intérieur de Pérez mais manque son freinage, touchant la roue arrière droite de Bottas et envoyant le Finlandais en tête-à-queue.

La fumée produite par le frottement des roues de Bottas contre le tarmac aveugle la plupart des autres pilotes, ce qui provoque un second accrochage. Ocon est pris en sandwich par Tsunoda et Mick Schumacher, qui se rabattent sur le pilote Alpine au même moment. Les deux pilotes sont propulsés dans les airs et abandonnent sur le champ.

La voiture de sécurité intervient pour permettre aux commissaires de nettoyer les débris de carbone. Bottas passe par les stands pour chausser les pneus durs, tout comme Ricciardo qui remplace également son museau brisé.

À la relance de la course, Verstappen se construit une avance de plus d'une seconde sur Hamilton, qui possède un matelas similaire sur Pérez. Pierre Gasly gagne une position après la mésaventure de Bottas et se charge de contenir les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Outre Verstappen, Russell est le grand gagnant du départ puisque le pilote Williams a gagné sept places en moins de trois virages.

Dans les premiers tours sous drapeau vert, Verstappen s'adjuge record du tour sur record du tour, augmentant son avance sur Hamilton à 3,5 secondes au dixième tour. Le septuple Champion du monde n'est qu'un simple spectateur, se contenant d'indiquer à son stand que le Néerlandais est "rapide". Les positions du top 10 sont figées à l'exception de la neuvième place de Russell, conquise par Kimi Räikkönen. Le Britannique est ensuite dépassé par Fernando Alonso.

Les Canadiens Latifi et Stroll passent par les stands relativement tôt, après 14 tours seulement. Hamilton envisage lui aussi un arrêt précoce en raison de ses difficultés avec des pneus mediums en surchauffe. À l'inverse, Pérez ne cesse de gagner en confiance avec ses gommes au fil des tours et grignote son retard sur le pilote Mercedes.

Jusqu'au 30e tour, les hommes de tête se contentent de s'observer sans dégainer. Hamilton est quant à lui prêt à déposer les armes, jugeant Verstappen trop rapide pour être rattrapé et Pérez trop rapide pour être distancé. Finalement, le Britannique craque lors du tour en question et troque ses mediums pour des durs. Mais il ressort derrière Leclerc et est contraint de passer un tour complet dans l'air sale du pilote Ferrari.

Une fois dans l'air propre, le Britannique reprend jusqu'à deux secondes par tour au leader. Red Bull réagit en immobilisant Verstappen quatre boucles après l'arrêt de Hamilton. Reparti en durs, le Néerlandais ne compte plus que sept secondes d'avance sur son rival. Pérez s'arrête dix tours après Hamilton, en conséquence il repart avec neuf secondes de retard sur Hamilton mais avec des pneus bien plus frais que ceux du Britannique. Au même moment, Ricciardo effectue un deuxième arrêt, laissant la voie libre à Bottas. Mais lors du pitstop du Finlandais, un écrou récalcitrant le renvoie derrière son bourreau.

Dans une course très morne, le duel entre Hamilton et Pérez capte notre attention. Le pilote Mercedes n'est pas en mesure de revenir sur Verstappen, qui caracole en tête, et son rythme est inférieur à celui de Pérez, qui cherche à offrir le doublé à son employeur. Bien aidé par Norris, qui évolue devant Hamilton sur la piste, le Mexicain réduit l'écart à 2,5 secondes au 57e tour et à moins d'une seconde au cours des quatre boucles suivantes.

Mais une fois que Hamilton se débarrasse de Norris, Pérez perd un peu pied, laissant l'écart repasser au-dessus de la seconde au 64e tour, puis à deux secondes au 67e tour. Plus loin au classement, Mercedes rappelle Bottas au stand pour reprendre à Verstappen le point du meilleur tour. Le Finlandais repart derrière le leader, le dépasse, manque son tour rapide... et recommence sa tentative avec un nouvel arrêt au stand !

Sans trop forcer, Verstappen franchit la ligne d'arrivée en première position. Seize secondes plus tard, Hamilton et Pérez font de même. Gasly termine au pied du podium tandis que Sainz, qui a bénéficié de consignes pour passer devant son coéquipier Leclerc, n'est pas parvenu à rattraper le Français. Par conséquent, le Monégasque a de nouveau hérité de la cinquième place en fin de parcours. Sainz termine donc sixième, devant Vettel, Räikkönen, Alonso et Norris. Seulement quinzième, Bottas quitte Mexico avec le meilleur tour mais n'obtient pas le point bonus puisqu'il ne figure pas dans le top 10.

Grand Prix de Mexico 2021