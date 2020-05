COVID-19 : le paddock F1 sera testé tous les deux jours

Quelques jours après avoir employé le terme de "biosphère", Ross Brawn a détaillé davantage le protocole sanitaire que la Formule 1 souhaite mettre en place afin de lancer sa saison en Europe au mois de juillet. Après avoir vu la pandémie de COVID-19 bouleverser son calendrier, à l'instar de toutes les autres disciplines, la catégorie reine met tout en œuvre pour organiser entre 15 et 18 Grands Prix entre juillet et septembre, en débutant son tour du monde par l'Europe. La date de reprise est fixée au week-end du 5 juillet, où pourraient avoir lieux deux courses consécutives en une semaine.

S'attardant sur la "biosphère" évoquée, le patron sportif de la F1 a notamment donné des indications plus claires sur la politique de dépistage qui sera instaurée. Ainsi, chaque personne entrant dans le paddock aura non seulement été testée avant d'y accéder, mais ce test sera renouvelé tous les deux jours. "Nous travaillons avec la FIA, qui est en train de mettre en place une excellente structure pour ce dont nous avons besoin", précise Ross Brawn au micro de Sky Sports. "Chaque personne sera testée et aura une autorisation avant de pouvoir entrer. Puis tous les deux jours, ils seront testés pendant qu'ils sont dans le paddock. Il s'agira d'une autorité habilitée et constante [qui procédera aux tests]. Nous utiliserons certainement la même infrastructure pour tous les Grands Prix européens afin de mener les tests."

Sur place, la vie du paddock sera sans commune mesure avec ce qu'elle est en temps normal. L'objectif est de se prémunir au maximum de tout risque de contamination, et d'éprouver un protocole qui, selon Christian Horner, pourrait faire école. "Nous aurons des restrictions quant à la manière dont les gens circuleront dans le paddock", ajoute Ross Brawn. "Nous ne pouvons pas avoir de distanciation sociale entre le personnel, donc nous devons créer en son sein un environnement qui est en fait une petite bulle d'isolement. Les équipes resteront avec leur propre groupe. Elles ne se mélangeront pas aux autres équipes et elles resteront dans leur propre hôtel. Il n'y aura pas de motorhomes sur place."

Ross Brawn confirme en tout cas l'optimisme grandissant des deux dernières semaines autour du scénario de reprise de la F1 : "Il y actuellement un énorme travail fourni entre la FIA et nous. Je suis très encouragé par ce que je vois et par ce que j'entends pour que nous soyons en mesure de d'offrir un environnement sûr."