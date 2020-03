C'était un 7 mars : la dernière victoire de "Black Jack"

Troisième sur la grille à Kyalami mais auteur d'un mauvais départ qui le relègue provisoirement sixième, Jack Brabham s'impose finalement sans coup férir en prenant les commandes dans le 20e des 80 tours de course avant de s'échapper lentement mais sûrement face à Jackie Stewart puis Denny Hulme. Brabham, Hulme, Stewart : c'est un podium royal qui réunit ni plus ni moins que trois des quatre derniers Champions de la discipline.

Cette victoire pour l'Australien alors âgé de 43 ans semble être le signe d'une nouvelle jeunesse pour celui qui est surnommé "Black Jack" en raison de son côté taciturne et taiseux. La saison a été très bien préparée et Ron Tauranac, ingénieur historique a conçu la première Brabham à monocoque de l'Histoire. Pourtant peu de gens auraient misé sur celui qui était certes triple Champion du monde, dont une fois sur une de ses propres voitures, mais n'avait plus gagné depuis 1967. La Brabham BT33 paraît être une voiture performante, à même de lutter et battre la McLaren M14 et la March 701 de Tyrrell.

Mais finalement, la saison 1970 tournera à la démonstration... pour Lotus, Jochen Rindt faisant merveille au volant de la 72C. L'Autrichien se tuera malheureusement à Monza, avant même d'être officiellement sacré. Brabham, quant à lui, perdra deux victoires dans le dernier tour : à Monaco tout d'abord où, sous la pression de Rindt, il ratera le tout dernier freinage avant de tirer tout droit dans le rail de l'épingle du Gazomètre, puis en Grande-Bretagne où, leader avec une quinzaine de secondes d'avance, il tomba en panne. Là encore, ce sera au profit de Rindt.

Ensuite victime de problèmes de fiabilité, Brabham n'inscrira plus un seul point après cette occasion manquée. En fin d'année, il quitte la F1 et vend ses parts dans l'écurie qui porte son nom à Tauranac. Il s'éloigne d'un monde où l'argent est désormais très présent mais également d'une technologie dont il estime qu'elle altère la discipline.

