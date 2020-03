Les écuries F1 suspendent tour à tour leurs activités

Un accord a été trouvé mercredi pour avancer et allonger la trêve estivale de la Formule 1 qui aurait dû avoir lieu en août. Plus concrètement, cela signifie que les écuries vont satisfaire avant même le début de la saison, reporté sine die en raison de la pandémie de COVID-19, l'obligation de fermer leurs usines et de ne pas travailler. Cette période a d'habitude lieu au mois d'août et a été instaurée il y a plusieurs années dans le cadre de l'effort de réduction des coûts.

Tandis que la Formule 1 travaille sur plusieurs pistes pour organiser la saison 2020, dont le lancement dépendra de l'évolution de l'épidémie de nouveau coronavirus, il apparaît désormais certain que le mois d'août sera utilisé pour réintégrer au moins un Grand Prix n'ayant pas pu se courir à la date prévue, ou pour procéder à des ajustements liés.

Après l'annonce de cette "trêve" forcée et avancée, dont la durée passe à 21 jours au lieu des 14 définis par la réglementation, quatre écuries ont d'ores et déjà communiqué leurs dates de fermeture. Particulièrement touchée en Italie par les événements récents, la Scuderia Ferrari a appuyé son choix par un communiqué alors que les sites de Maranello et de Modène étaient de toute manière déjà fermés : "La priorité pour l'équipe a toujours été la sécurité de ses employés et de leurs familles et c'est pourquoi, depuis plusieurs jours déjà, le travail à l'usine de Maranello a été suspendu, substitué lorsque c'était possible par du travail à distance."

"Nous sommes aussi déçus que nos fans de ne pas pouvoir courir comme nous le faisons depuis 70 ans, mais quand on est confronté à une situation aussi grave que celle-ci, il est vital de suivre les recommandations des autorités et de limiter tant que possible toutes les activités afin de contenir le virus aussi efficacement que possible. Nous attendrons que la situation s'améliore pour un retour à la normale, dans notre vie quotidienne comme dans le sport, y compris le sport automobile. Pendant ce temps, nos pensées vont vers ceux qui sont touchés par le virus et vers ceux qui le combattent en première ligne. En gardant nos distances mais en restant unis, ce virus peut être vaincu."

Outre Ferrari, Haas F1 Team a annoncé des dates de fermeture complète similaires. Alfa Romeo et Red Bull Racing ont choisi un planning légèrement décalé, l'équipe autrichienne précisant qu'en raison de "la nature changeante de la pandémie, il pourrait y avoir une certaine flexibilité autour de ces dates". Il est important de rappeler que cette fermeture d'usine est à la fois physique et virtuelle, puisque cela signifie qu'aucun employé rattaché à la F1 ne peut travailler, y compris à distance.

Dates de suspension des activités F1