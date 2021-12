EL2 - Hamilton répond à Verstappen, Räikkönen dans le mur

Après une courte pause, l'action reprend à Abu Dhabi pour la deuxième séance d'essais libres alors que doit être remis ce week-end le titre de Champion du monde de F1. Ce matin, Max Verstappen a pris le meilleur sur Lewis Hamilton avec un meilleur temps de 1'25"009 établi en pneus tendres. La marque devrait être améliorée maintenant que le soleil est couché à Yas Marina, toutefois les pilotes se concentreront davantage sur les simulations de relais de course.

Verstappen, Hamilton et la grande majorité des pilotes débutent la séance avec les pneus mediums. Le septuple Champion du monde prend le meilleur temps en 1'25"127 avec 26 millièmes d'avance sur Lando Norris en pneus tendres. Sur une deuxième tentative, Hamilton passe sous la barre des 85 secondes (1'24"943).

Son rival néerlandais réalise un temps similaire mais celui-ci est annulé pour non respect des limites de la piste. Il doit donc s'y prendre à deux fois avant de signer un temps compétitif, mais cette deuxième tentative, en 1'25"065, n'est pas aussi bonne que la première. De son côté, Hamilton enfonce le clou avec un temps de 1'24"126.

Sergio Pérez et Valtteri Bottas, les arbitres du duel de ce week-end, sont pour l'instant aux abonnés absents. Le pilote finlandais se fait même une frayeur en touchant le rail au virage 14, après être passé sous l'hôtel. Nicholas Latifi part quant à lui en tête-à-queue dans la courbe précédente et abîme son aileron arrière. Le drapeau jaune est agité mais le Canadien parvient à regagner les stands par ses propres moyens.

Après vingt minutes de roulage, Bottas donne le coup d'envoi des simulations de qualifications en remontant en deuxième position avec les gommes tendres. Le numéro 77 vire ensuite en tête en 1'24"083, ce qui n'est battu ni par son coéquipier ni par Verstappen. Esteban Ocon et Fernando Alonso surprennent et s'immiscent dans le top 5, le Français prenant même le meilleur temps en 1'24"034 ! Mais Hamilton finit par donner un aperçu des véritables performances de la W12 en coupant la ligne en 1'23"691.

Le chrono du Britannique ne sera pas battu puisque débutent peu après les simulations de course avec des pneus tendres pour Verstappen et des pneus mediums pour Hamilton. Le Néerlandais gagne environ huit dixièmes par tour avec ses enveloppes à flancs rouges sur son rival et six dixièmes sur Bottas, lui aussi en mediums. Cela suggère que Mercedes a l'avantage en qualifications et Red Bull en course.

La séance se termine sous drapeau rouge, conséquence de l'accident de Kimi Räikkönen au virage 14. Le futur retraité perd le contrôle de son Alfa Romeo en sortie de courbe et heurte le rail par l'arrière avant de le percuter de nouveau par l'avant.

Grand Prix d'Abu Dhabi - Essais Libres 2