EL3 - Verstappen en tête avant les qualifs

Si les Mercedes avaient l'avantage lors des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix du Portugal, c'est bien Max Verstappen qui a pris l'avantage en EL3 sur l'Autódromo Internacional do Algarve.

Après un début de séance calme où l'on a surtout vu les Haas en piste, les chronos n'ont pas tardé à chuter par rapport à ce vendredi. Peu avant la mi-séance, c'était l'Alpine d'Esteban Ocon qui menait la danse avec un chrono de 1'19"672 en mediums, devant Charles Leclerc en 1'19"674 et Sergio Pérez en 1'19"711, tous deux en tendres ; la première tentative rapide des Mercedes et de Verstappen a été gâchée par une intervention de la voiture de sécurité virtuelle, lorsqu'un panneau publicitaire a été arraché par le vent.

Le quart d'heure suivant a vu Pierre Gasly améliorer la référence de son compatriote en mediums, avec un 1'19"536, tandis que les pilotes ayant chaussé les tendres sont allés bien plus vite : Verstappen a pris la première place en 1'18"545, reléguant Lewis Hamilton à deux dixièmes, ainsi que Pérez et Ocon à trois dixièmes. Leclerc complétait le top 5 devant Valtteri Bottas, ce dernier accusant un déficit de 0"650, tandis que Fernando Alonso a vu un temps de 1'18"735 annulé pour non-respect des limites de la piste.

Si Verstappen s'est plaint à la radio de ne pas avoir d'adhérence sur le train avant, ça n'a pas empêché le pilote Red Bull d'améliorer encore le meilleur temps, en 1'18"489, sans même établir la référence dans un des trois secteurs. Les Mercedes de Hamilton et Bottas n'ont pu faire mieux que 1'18"725 et 1'18"820 respectivement, devançant Pérez (1'18"840) et Ocon (1'18"860), ce petit monde se tenant dans un mouchoir de poche. Alpine semble donc confirmer son niveau de performance.

Les deux Ferrari ont tourné en 1'19"0, suivies par la McLaren de Lando Norris et les AlphaTauri prenant en sandwich l'Alfa Romeo de Kimi Räikkönen. L'écurie suisso-italienne connaît un beau regain de forme et fait partie des sept équipes à moins d'une seconde du meilleur temps. Une fois n'est pas coutume, Haas ne ferme pas la marche, avec le 15e temps pour Mick Schumacher en 1'20"033, qui place l'écurie américaine près d'un dixième devant Aston Martin (dont les pilotes ont fait leur meilleur temps en mediums) et Williams.

Aucun accident n'a été à déplorer dans cette séance, même si Mick Schumacher, Kimi Räikkönen, Lando Norris et Nikita Mazepin se sont fait remarquer par diverses pirouettes.

Grand Prix du Portugal - Essais Libres 3