Essais hivernaux 2024 : programme, horaires et ce qu'il faut savoir

La Formule 1 entre dans la troisième saison de sa réglementation technique à effet de sol, avec donc une stabilité encore plus affirmée. Néanmoins, nombreuses sont les écuries qui ont fait le pari d'apporter beaucoup de nouveautés sur leur monoplace, avec une vision sur deux ans puisque le règlement évoluera en 2026. Il faudra cependant essuyer rapidement les plâtres, avec des possibilités de tests réduites à ce qui se fait de plus minimaliste : seulement trois jours sur le circuit de Sakhir.

Avant le début des essais de Bahreïn et à une dizaine de jours du premier Grand Prix de la saison, à nouveau dans le petit État du Moyen-Orient, Motorsport.com vous accompagne pour tout savoir et comprendre de ces tests cruciaux.

Dates et horaires

Organisés du mercredi 21 au vendredi 23 février, les essais de Sakhir se tiendront entre 8h et 17h, heure française (10h-19h, heure locale), avec une pause déjeuner a priori entre 12h et 13h. Ce programme est susceptible d'évoluer en fonction des impondérables.

Il s'agira du seul roulage, en dehors de l'utilisation éventuelle par les écuries d'une démonstration (15 km) ou d'une journée de tournage promotionnel (200 km), avant le premier Grand Prix de la saison, qui aura lieu également à Bahreïn, du 29 février au 2 mars.

Les écuries et les pilotes en piste

Tous les titulaires engagés dans la saison 2024 sont attendus au volant durant ces trois journées cruciales.

Mercredi 21 FÉVRIER Jeudi 22 FÉVRIER Vendredi 23 FÉVRIER Red Bull M. Verstappen S. Pérez M. Verstappen S. Pérez Mercedes G. Russell L. Hamilton L. Hamilton

G. Russell Ferrari C. Leclerc C. Sainz McLaren O. Piastri L. Norris O. Piastri L. Norris L. Norris O. Piastri Aston Martin Alpine E. Ocon P. Gasly P. Gasly E. Ocon E. Ocon P. Gasly Williams VCARB Stake Haas K. Magnussen N. Hülkenberg N. Hülkenberg K. Magnussen K. Magnussen N. Hülkenberg

Quand deux pilotes sont indiqués dans une même case, le premier est annoncé en matinée et le second dans l'après-midi. Ce tableau sera complété ou modifié au fur et à mesure des informations qui nous parviendront.

La météo

Le choix de Bahreïn facilite les conditions de piste puisque la météo ne devrait pas être source de préoccupation cette semaine. Dans le désert, la pluie est une menace quasi inexistante. Côté mercure, la température ne devrait pas dépasser les 25°C au cours des trois journées. Les séances s'achèveront a la tombée de la nuit mais il ne s'agira pas d'un handicap puisque le circuit est équipé de puissants projecteurs permettant de rouler en nocturne.

Le dispositif Motorsport.com

Comme chaque année, les reporters de Motorsport.com seront sur place à Bahreïn. La rédaction de Motorsport.com France assurera un live texte intégral durant chaque journée pour que vous ne manquiez aucun événement majeur de ces tests hivernaux.

En parallèle, vous retrouverez les principales informations, photos et réactions des acteurs de la discipline, ainsi que des retours sur les monoplaces, nos images et des explications de nos experts.

Le circuit et les références

Le tracé de Sakhir propose moins de variations que Barcelone, qui était par le passé le lieu des essais hivernaux, mais appuie plutôt sur des qualités de vitesse, tout en offrant généralement des conditions climatiques plus stables et chaudes au Moyen-Orient.

On roulera de jour comme de nuit à Bahreïn.

Le record absolu du tour a été établi par Lewis Hamilton, en 1'27"264 lors des qualifications du Grand Prix de Bahreïn 2020, au volant de la Mercedes W11. Le tour le plus rapide en course remonte en revanche à la première édition, en 2004, signé par Michael Schumacher en 1'30"252, avec la Ferrari F2004.

Avec l'actuelle génération de monoplaces, l'an passé, Max Verstappen avait signé la pole en 1'29"708. Quant aux mêmes essais hivernaux, en 2023, c'est son coéquipier Sergio Pérez qui avait établi le chrono de référence lors du dernier jour de roulage, en 1'30"305.

Que font les écuries lors de ces essais ?

Généralement, les essais sont composés de tours d'installation, de tests des systèmes basiques, de tests aérodynamiques (avec des dispositifs plus ou moins imposants installés sur les voitures), de tests pneumatiques, de tests de réglages, de courts et longs relais pour évaluer le comportement de la monoplace selon différentes configurations et quantités d'essence, etc.

Dans cette phase cruciale de la préparation, les écuries cherchent à la fois à dégrossir leur monoplace, à y installer les dernières pièces fabriquées, à essayer d'en détecter les faiblesses, les forces et les problèmes techniques éventuels, ainsi qu'à assurer sa fiabilité. De surcroît, elles récoltent un maximum de données pour affiner par la suite leur analyse et offrir un meilleur éventail d'options aux ingénieurs et pilotes pour l'ensemble de la saison, notamment en matière de développement.

Les équipes décident tout à fait librement de leur programme de roulage, de leurs réglages, de leur quantité de carburant embarqué et des pneus utilisés. Libre à elles de communiquer ou non ces informations.

Les capteurs aéro seront de sortie !

Elles peuvent utiliser des pièces non conformes au Règlement Technique et rouler dans "l'illégalité". Le seul impératif est de se présenter avec une monoplace qui a passé avec succès l'ensemble des crash-tests imposés par la FIA, dont certains ont été renforcés cette année, notamment pour l'arceau de sécurité.

Les pièces moteurs utilisées n'entrent pas dans le quota prévu pour la saison et chaque équipe peut donc théoriquement en monter autant qu'elle le souhaite. Le recours au DRS est également laissé à l'appréciation des écuries.

Surtout, quoi qu'il en soit, il est bon de rappeler qu'il est toujours difficile de lire les temps au terme d'une journée et au terme des tests eux-mêmes. L'analyse des longs relais est souvent plus intéressante mais ces informations sont forcément moins aisément accessibles.