Les évolutions sur la Williams d'Albon à Montréal

Williams est arrivé au Canada avec des évolutions majeures sur la FW45, mais seul Alexander Albon en dispose ; Logan Sargeant va devoir attendre le Grand Prix d'Autriche pour les utiliser.

Les pièces modifiées sont le plancher, les pontons et le capot moteur, mais aussi les rétroviseurs et les fairings du halo et des suspensions, sans oublier les écopes de frein arrière et les plaques d'extrémité de l'aileron arrière – tout cela à l'unisson, afin que les flux d'air créés par chaque surface interagissent de manière plus efficace.

Vu l'envergure de ces modifications, elles étaient évidemment dans les tuyaux depuis un moment, comme l'explique Dave Robson, directeur performance de l'écurie : "Cela prend quelques mois de passer en soufflerie et de faire le développement aéro, le design et la production. Bien sûr, produire ces pièces a été un peu compliqué, à la suite des diverses réparations que nous avons dû faire depuis Melbourne."

Les évolutions sur la Williams FW45 : pontons, capot moteur et plancher

Les principales évolutions de ce package sont les pontons et le capot moteur. Williams adopte une géométrie supérieure davantage en forme de toboggan, l'épaule du ponton ayant été lissée. La forme et la position de la sortie de refroidissement supérieure ont été modifiées pour mieux refroidir le moteur et être plus aérodynamiques. Du côté du plancher, la plupart des détails sont dissimulés en dessous, mais l'écurie affirme qu'il est complexe.

Cependant, vu le court délai depuis les photos prises des planchers Mercedes, Red Bull et Ferrari dans les airs à Monaco, ces nouvelles pièces ne s'en inspirent pas. "Il n'y a rien ici qui se base sur les autres voitures que l'on a vu soulevées par des grues ces dernières semaines", indique Robson. "C'est un peu différent, mais ça ne ressemble pas à la Red Bull, je peux vous le promettre."

Pour profiter des modifications de la carrosserie et des révisions apportées aux rétroviseurs et au halo, d'autres changements ont été faits plus loin. "Tous les bras de suspension sont réorientés pour correspondre à cette nouvelle structure de flux d'air. Les ailettes des écopes de frein ont été modifiées pour la même raison. Mais ils sont vraiment tous là pour diriger ce flux vers le train arrière, puis le diffuseur."

L'arrière de la Williams FW45