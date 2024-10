Les F1 2026 seront finalement 2 secondes plus rapides que prévu

Après les modifications réglementaires effectuées en consultation avec les écuries, les projections de la FIA sur les Formule 1 version 2026 les estiment deux secondes plus rapides au tour que ce qui était originellement prévu.

La fédération avait publié, en juin dernier, les grandes lignes de la prochaine ère réglementaire au niveau du châssis, tout en présentant une première vision du concept. Toutefois, après que des craintes ont été formulées sur les performances des F1 dans ce cadre, des discussions ont été entamées pour éventuellement modifier les aspects posant problème

Ces efforts sont arrivés à une première conclusion, le responsable monoplace de la FIA, Nikolas Tombazis, ayant indiqué que la nouvelle version de la réglementation devrait finalement aboutir sur des voitures seulement une seconde moins rapides au tour que les F1 actuelles, donc deux secondes plus rapides que ce qui était annoncé au départ.

"Les performances de la voiture ont été accrues d'environ 50 points d'appui", a-t-il déclaré. "Les performances sont ainsi passées de -40% par rapport aux voitures actuelles à environ -15 % en termes d'appui aérodynamique. Niveau performances, les temps au tour obtenus sont très proches de ceux des voitures actuelles. Ces mesures ont été prises conformément à ce qui avait été promis en juin."

"Si nous n'avions apporté aucune modification après le mois de juin, la vitesse aurait probablement été inférieure de deux secondes supplémentaires", a-t-il ajouté quand la question lui a été posée.

Ce qui a changé

Concept des F1 2026. Photo de: FIA

Plus précisément, Tombazis a été amené à expliquer dans quelles zones l'appui avait été ajouté : "Les principaux changements sur l'aérodynamique ont été d'augmenter un peu la 'boîte' dans laquelle se trouve l'aileron avant. Nous avons également rajouté la cloison de l'aileron avant, dans le style de celle qui équipait les voitures précédentes."

"Nous avons ajouté de l'espace pour les éléments situés à l'avant du plancher, comme le sideboard et le bord d'attaque du sideboard. Nous avons augmenté la taille du diffuseur, qui commence un peu plus en avant et est un peu plus grand."

"Nous avons redessiné une partie de la carrosserie autour des roues avant, et il y a encore du travail en cours qui, nous l'espérons, conduira à quelques ajustements finaux de la carrosserie à l'arrière lors du prochain Conseil mondial, et à la façon dont elle interagit avec le diffuseur dans cette zone."

Les changements 2026 dans le détail

Les changements apportés dans la dernière version du règlement comprennent plusieurs modifications de l'aileron avant, avec une zone virtuelle dans laquelle les éléments peuvent se loger (ce que Tombazis appelle la "boîte"), plus grande pour l'aileron avant, et une plaque d'extrémité plus épaisse. Par ailleurs, une dérive a donc été ajoutée sous l'aileron pour aider à diriger le flux d'air, comme c'était le cas avant la révision réglementaire de 2019, lorsque ces éléments avaient été entièrement supprimés.

Un "dispositif de bord d'attaque" a également été introduit pour le plancher, qui peut comporter jusqu'à cinq sections et contribuera clairement à optimiser la performance globale du plancher lui-même. Par ailleurs, la "planche sous le plancher" peut désormais comporter trois sections, au lieu de deux, et ses contraintes dimensionnelles ont été ajustées en conséquence.

Pour réduire la déformation de la structure du plancher, il est désormais possible d'utiliser davantage de renforts métalliques, puisque leur nombre passe de deux à trois, tandis que six renforts pour la planche sont également autorisés.

Ces modifications, bien qu'elles ne soient pas énormes, offrent suffisamment de potentiel pour augmenter l'appui aérodynamique de cette nouvelle génération de voitures, car elles sont interconnectées avec des changements apportés sur l'ensemble des monoplaces.

Avec Jonathan Noble et Matt Somerfield