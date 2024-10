Ocon s'excuse mais juge nécessaire le point volé à Colapinto

Après un week-end jugé qu'il jugeait difficile, Franco Colapinto, 15e sur la grille, était en passe de ramener deux points d'Austin. Le premier en raison de sa dixième place en course et le second grâce au meilleur tour. Deux points plus qu'importants pour Williams dans sa lutte face à Alpine au championnat du monde des constructeurs...

Seulement, l'équipe française, étant consciente de l'importance de ce second point pour Williams, a décidé de faire rentrer Esteban Ocon aux stands dans les derniers tours pour lui chausser des pneus tendres et essayer d'enlever le meilleur tour au pilote argentin. À cinq manches de la fin de saison, les deux écuries se disputent la huitième place du classement, l'écurie de Grove en tête avec quatre unités d'avance sur Alpine.

"La seule chose à faire à la fin était de récupérer le tour le plus rapide", a déclaré Ocon, qui a terminé 18e après après un nouveau week-end à oublier. "Nous avons réussi à le faire, mais la voiture était difficile à conduire."

"Normalement, le dixième n'a jamais le tour le plus rapide, c'est pourquoi j'ai complètement remis en question [la décision de s'arrêter], parce que je n'en voyais pas l'intérêt", a ajouté le Français. "Mais je comprends maintenant. La lutte se fait partout au final, et un point [en course] c'est une place dans le top 10, ce qui est très important. Je suis désolé pour lui parce qu'il le méritait, mais c'est comme ça."

Esteban Ocon a connu un week-end difficile avec Alpine. Photo par : Alpine

Une lutte qui compte pour Alpine

Le nouveau directeur de l'équipe Alpine, Oliver Oakes, a salué la décision de son équipe de faire rentrer Ocon dans les stands pour retirer ce point à Williams. Dans le même temps, il a également reconnu que l'écurie britannique était sur un bien meilleur rythme ce week-end, espérant faire la différence lors des cinq dernières manches.

"Il faut féliciter les gars sur le muret des stands", a-t-il déclaré. "Je pense qu'ils s'en voulaient un peu, mais ce n'est jamais facile. Tout le monde a du recul, mais c'était une bonne décision à ce moment-là. C'est un peu insolent de retirer un point à Williams pour le meilleur tour, parce que Colapinto l'aurait fait si nous ne l'avions pas signé, c'est donc la raison principale."

"Je pense que Bakou a été un grand week-end pour eux [Williams a inscrit dix points lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, ndlr] et capitaliser sur cela nous a rendu la vie un peu difficile pour récupérer ces points, mais il y a encore quelques courses à faire et nous visons cela."

Depuis ses débuts lors du Grand Prix d'Italie à Monza, Franco Colapinto ne cesse d'impressionner et il l'a fait une fois de plus ce week-end, permettant à Williams de marquer à nouveau des points. Alors que Carlos Sainz rejoindra Williams la saison prochaine, l'Argentin se retrouvera sans volant. Cependant, sa forme actuelle lui permet de rester dans la lutte pour les deux dernières places convoitées, chez Stake F1/Sauber et Visa Cash App RB, devant encore finaliser leurs équipes pour 2025.

Colapinto a jugé "plutôt révélateur" le fait qu'Ocon ait chaussé des pneus neufs et roulé avec une faible quantité de carburant pour le priver du meilleur tour en fin de course, estimant que la Williams avait "un bien meilleur rythme" que l'Alpine. "Ça fait partie de la course", a-t-il concédé. "J'étais content pour le meilleur tour, et je voulais le garder. Nous l'avions depuis un moment. C'est un point que nous avons perdu, mais nous sommes sûrs de le récupérer bientôt. Nous avions une bonne voiture et nous sommes capables de marquer des points, donc nous allons revenir plus forts, j'en suis sûr."

La décision d'Alpine d'aller prendre le point du meilleur tour à Williams intervient quelques jours après la décision de la F1 de supprimer le point du tour le plus rapide à partir de 2025. Cette décision fait suite à la controverse du Grand Prix de Singapour lorsque Daniel Ricciardo a chaussé des pneus tendres dans le dernier tour pour chiper le point du meilleur tour à Lando Norris. VCARB, équipe sœur de Red Bull, avait été "accusée" d'aider délibérément l'écurie autrichienne dans la lutte entre Max Verstappen et Norris pour le titre des pilotes.