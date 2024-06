Les F1 2026 s'appuient sur les leçons des erreurs commises en 2022

Même s'il faudra encore le ratifier et que des changements auront probablement lieu d'ici 2026, la parution du Règlement Technique et la présentation du concept de F1 pour la prochaine génération marque une étape majeure dans un processus de travail long de plusieurs années et au cours duquel les instances ont essayé de comprendre ce qui n'avait pas fonctionné depuis 2022.

Les grandes lignes ont été tracées et ces F1 moins lourdes, moins grandes, moins collées au sol et moins sensibles à l'air sale génèrent une forme d'optimisme auprès des instances, avec l'idée que les erreurs commises avec la génération actuelle de monoplaces ont été corrigées grâce à l'expérience emmagasinée.

"L'objectif principal des règles aérodynamiques pour 2026 est vraiment de se concentrer sur le rétablissement des performances pour les voitures suiveuses", résume Jason Somerville, responsable aérodynamique de la FIA. "Nous voulons de belles courses ; nous voulons nous assurer que les voitures peuvent se suivre de près. Les règles 2026 sont une opportunité pour nous de réinitialiser la base de référence des voitures afin qu'elles puissent faire la course ensemble."

Outre la question du poids (les F1 2026 feront, sans essence, 30 kilos de moins que les monoplaces actuelles) et de la taille, c'est aussi la capacité à empêcher les écuries de manipuler l'aéro, afin d'éviter d'aller contre l'esprit des règles, qui a été au centre des préoccupations des instances. Et pour cela, il a fallu se plonger dans la compréhension de ce que faisaient les équipes pour détériorer leur sillage, notamment via l'effet outwash.

S'exprimant en exclusivité pour Motorsport.com, Nikolas Tombazis, le responsable monoplace de la FIA, déclare : "Nous avons beaucoup appris ces deux dernières années. Bien que ça aille mieux pour les voitures qu'en 2021 [en termes de turbulences], elles sont loin d'être aussi bonnes qu'elles ne l'étaient début 2022, et certains des objectifs fixés pour 2022 ont été compromis, c'est un fait. Mais nous avons bien compris les raisons sous-jacentes et nous pensons pouvoir éviter une dégradation similaire dans le cadre de la nouvelle réglementation. J'en suis convaincu."

"Avec les nouvelles règles et la spécification de base, les caractéristiques de sillage sont nettement meilleures qu'au début de l'année 2022. Elles partent donc de bien meilleure façon que dans toutes les autres simulations que nous avons effectuées. Nous pensons avoir une idée de ce que les équipes pourraient faire pour dégrader ces caractéristiques dans le cadre du développement de leurs performances et nous savons où se trouvent les leviers. Je m'attends donc à ce que la capacité à rouler plus près [d'une autre voiture] soit nettement meilleure."

Mais le plancher et la hauteur de caisse, éléments cruciaux de la réglementation actuelle, ont également contribué à des disparités importantes sur la grille. Là aussi, la réglementation 2026 compte prendre ce problème à bras-le-corps, en élargissant la fenêtre de performance des voitures via une simplification des planchers et une moins grande importance de l'effet de sol.

"Là aussi, nous avons beaucoup appris", ajoute Tombazis. "Nous avons travaillé sur la philosophie du plancher, qui aura un diffuseur moins puissant et qui sera moins dépendant de la proximité avec le sol. Nous nous attendons donc à ce que les conditions d'exploitation des voitures soient plus modérées en ce qui concerne la hauteur de caisse arrière et qu'il n'y ait ainsi pas ce problème."

Avec Jonathan Noble