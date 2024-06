Marko et Horner font "une trêve" face aux difficultés de Red Bull

Cette saison, l'avance de Red Bull n'est plus aussi marquée que l'année dernière. Sur huit courses, les Champions du monde en titre n'en ont remporté "seulement" cinq, toutes à mettre au compte de Max Verstappen, laissant les trois autres victoires à Carlos Sainz en Australie, Lando Norris à Miami et enfin à Charles Leclerc sur ses propres terres à Monaco.

L'an passé, l'écurie avait remporté 21 des 22 Grands Prix au programme et affiché une très nette domination sur la concurrence, mais son avance semble s'être réduite en 2024 face aux progrès de Ferrari et McLaren.

Outre l'aspect purement technique et les difficultés rencontrées sur certains types de circuits, la situation interne de Red Bull n'a pas été des plus stables ces derniers mois. L'affaire autour de son directeur Christian Horner, ainsi que les rumeurs de transfert de Verstappen liées aux désaccords entre sa famille et les dirigeants, n'ont pas arrangé les choses au sein de l'équipe autrichienne, qui a même vu son directeur technique loyal de quasi 20 ans, Adrian Newey, claquer la porte.

Helmut Marko, pris dans une lutte de pouvoir interne qui l'oppose à Christian Horner, a déclaré avoir trouvé un terrain d'entente avec le directeur de l'écurie afin d'apaiser, au moins provisoirement, les tensions dans un moment où le principal objectif reste la course au Championnat du monde.

"Nous avons fait une trêve", a déclaré Marko au quotidien autrichien Kronen Zeitung. "Nous devrons unir nos forces. Même si nous ne sommes plus aussi dominants, nous voulons gagner. Mais nous devons absolument faire de notre mieux et viser le titre mondial."

Max Verstappen à Monaco. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Ce week-end, la Formule 1 est à Montréal pour le Grand Prix du Canada, avant de revenir sur le vieux continent pour la suite des circuits européens. Comme Imola ou Monaco, le Circuit Gilles-Villeneuves pourrait ne pas être au goût de la RB20. Avec la nécessité d'attaquer les vibreurs de manière assez agressive, faiblesse principale de la monoplace, les pilotes Red Bull ne devraient pas passer un week-end des plus tranquilles de l'autre côté de l'Atlantique.

Marko a lui-même souligné que l'écurie partirait de loin, voyant en Ferrari leur plus gros rival et menace : "Ferrari est meilleure, y compris en termes de vitesse de pointe. Le fait est que nous n'allons pas au Canada en tant que favoris."