La Formule 1 attire deux sponsors d'envergure

Partenaire de la Formule 1 depuis plusieurs années, Lenovo passe un nouveau cap dans le cadre de son implication dans la discipline en devenant l'un des plus grands sponsors de la discipline, rejoignant notamment Aramco, Heineken, Qatar Airways et American Express.

L'accord signé entre les deux parties prévoit également que Motorola, filiale de Lenovo, devienne le sponsor mondial des smartphones de la F1, tandis que Lenovo "fournira également à la F1 des appareils, des solutions et des services de pointe pour soutenir la diffusion des Grands Prix sur piste et à distance".

"Je suis ravi que Lenovo devienne un partenaire mondial de la Formule 1", a déclaré le PDG de la F1, Stefano Domenicali, lors de l'annonce de l'accord. "Depuis son arrivée dans la discipline, la créativité et la passion de Lenovo pour la technologie et l'innovation ont soutenu les ambitions de la F1 de créer davantage de moments uniques pour les fans."



"Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre dans un partenariat qui ne cessera de se renforcer. Je me réjouis de poursuivre notre collaboration avec Lenovo et d'utiliser notre engagement commun en faveur de la précision, de l'innovation et de la durabilité pour garantir que la F1 reste le sport technologiquement le plus avancé au monde pour les années à venir."

La collaboration entre la F1 et Lenovo s'étendra également à des domaines technologiques tels que l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, ainsi qu'à une durabilité accrue.

"Nous sommes ravis d'élever notre partenariat au niveau supérieur en devenant un partenaire mondial de la Formule 1", a déclaré Yang Yuanqing, PDG de Lenovo. "Ensemble, nous ne façonnons pas seulement l'avenir de la technologie et du sport automobile, mais nous veillons également à ce que les avancées technologiques de pointe profitent à tous, créant des expériences inoubliables, où que nous soyons dans le monde."

Un peu plus tôt, la F1 a également annoncé un nouvel accord avec Santander, qui rejoindra également la liste des partenaires officiels de la F1 à partir de 2025.

Santander stoppera son partenariat avec Ferrari à la fin de la saison 2024. Photo de: Giorgio Piola

Impliquée dans le Championnat du monde de Formule 1 depuis 2006, la banque espagnole a longuement été associées aux écuries McLaren, puis Ferrari, et a également été le partenaire du Grand Prix de Grande-Bretagne par le passé. L'officialisation de Santander en tant que partenaire de la F1 intervient après l'annonce de la fin de sa collaboration avec la Scuderia Ferrari à l'issue de cette saison 2024.

Le logo Santander s'affichera ainsi sur la signalétique de piste de plusieurs Grands Prix tout au long de la saison 2025, notamment aux États-Unis, au Mexique, en Espagne et au Royaume-Uni, soit dans les pays constituant ses principaux marchés.

Il est également entendu que Santander sera partenaire du futur Grand Prix de Formule 1 prévu à Madrid à partir de 2026, dans le cadre d'un contrat pluriannuel, ainsi qu'à Barcelone, si le circuit devait être maintenu au calendrier.