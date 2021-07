La F1 dévoile les horaires du second GP avec Qualifs Sprint

Le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 est entré dans l'Histoire puisqu'il a accueilli la première séance de qualifications sous la forme d'une course courte, offrant la première pole sous ce format à Max Verstappen. La phase de test de ce format se poursuivra à la fin de l'été, avec cette fois le Grand Prix d'Italie, sur le circuit de Monza.

Pour rappel, l'arrivée de cette course qualificative s'accompagne du maintien d'une séance de qualifications "standard", organisée le vendredi, et qui doit permettre d'établir la grille des Qualifications Sprint. Ces dernières sont donc une course de 100 km qui attribuera quelques points aux trois premiers et dont l'ordre d'arrivée permettra de déterminer la grille de départ du dimanche.

Le but affiché est évidemment de redynamiser le week-end puisque cela implique la disparition d'une séance d'essais libres et surtout que les trois journées se concluent par un moment fort. Dans un communiqué publié ce jeudi, la F1 a expliqué que le programme pour le GP d'Italie serait le suivant :

Programme du Grand Prix d'Italie 2021

Date Séance Horaires Vendredi 10 septembre Essais Libres 1 14h30 - 15h30 Qualifications 18h00 - 19h00 Samedi 11 septembre

Essais Libres 2 12h00 - 13h00 Qualifications Sprint (18 tours) 16h30 - 17h00 Dimanche 12 septembre

Course (53 tours) 15h

Les horaires en heure locale sont en réalité les mêmes qu'à Silverstone mais, pour la France, ils sont tous avancés d'une heure par rapport au week-end dernier. Cela maintient les qualifications du vendredi tardivement en journée pour tenter de capitaliser sur le début de week-end et le meilleur temps d'exposition.

La troisième épreuve qui accueillera des Qualifications Sprint devrait être une manche hors Europe et sera annoncée plus tard.