La F1 signe un partenariat avec Hot Wheels

La F1 et la société américaine Mattel, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de jeux et de jouets, ont signé un accord pluriannuel qui verra la production de modèles réduits de la marque Hot Wheels liés à l'univers de la discipline reine.

Annoncé ce mercredi, ce contrat qui permettra à Hot Wheels d'utiliser la licence officielle de la Formule 1 sera centré sur la production de modèles à l'échelle 1:64. Le partenariat débute dès cette année, avec la mise en vente d'un modèle de F1 spécial, avant qu'une gamme complète ne soit proposée l'année prochaine.

La "Hot Wheels Formula 1 Vehicule", de son nom complet, est donc la première collaboration entre la F1 et la marque de voitures miniatures dans le cadre de cette alliance, qu'elle vise d'ailleurs à célébrer. Cette voiture au châssis en métal et aux roues changeables affiche sur son nez le numéro 68, clin d'œil à l'année de création de la marque.

Annonce du partenariat entre Hot Wheels et la F1 Photo de: Laliberte Media

Plus tard, la collection comprendra des monoplaces des écuries ainsi que "des produits conçus pour toucher le jeune public toujours plus nombreux de la F1, ainsi que des articles qui plairont aux collectionneurs adultes". Hot Wheels sera également présent dans le cadre des Grands Prix, avec des activités pour les fans sur place et des boutiques.

"Cette collaboration passionnante avec Mattel réunira l'adrénaline de la course automobile et la passion des petites voitures, et offrira la possibilité de voir les moindres détails d'une F1, le tout dans la paume de la main", a déclaré la responsable commerciale de la F1, Emily Prazer. "Plus qu'un simple partenariat, il s'agit d'une célébration de la vitesse, de la créativité et de l'innovation qui offrira aux fans une nouvelle façon de s'engager avec la discipline."

Quant à Roberto Stanichi, vice-président exécutif d'Hot Wheels, il a ajouté : "Hot Wheels a toujours cherché à encourager l'esprit de challenge, c'est pourquoi le partenariat avec la Formule 1 est tout à fait naturel et passionnant. Il réunira deux des plus grandes communautés mondiales de fans qui partageront leur passion pour les voitures et les courses."

"En collaboration avec la Formule 1, nous avons mis au point un programme qui permet aux enfants de retrouver le frisson de la F1 en pilotant comme des pros et en s'engageant avec nos communautés fidèles à l'échelle mondiale. Comme Hot Wheels, la F1 est synonyme de sensations fortes et de performances automobiles, et la vaste collection que nous avons créée fera passer la ferveur pour la F1 au niveau supérieur, avec des points de contact supplémentaires pour les consommateurs, tels que des activations numériques et de vente au détail."