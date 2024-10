Comment Bearman a fini d'impressionner Haas à Bakou

Oliver Bearman, le nouveau pilote titulaire en F1 chez Haas pour 2025, a déjà fait forte impression sur l'écurie américaine grâce à sa "maturité" et à sa "capacité à comprendre la situation dans son ensemble". C'est l'avis du directeur de l'équipe, Ayao Komatsu, qui a engagé le Britannique pour courir aux côtés d'Esteban Ocon dans une équipe Haas totalement renouvelée en 2025.

Bearman, jeune pilote issu de l'académie Ferrari, et qui a impressionné Haas dès ses premiers essais libres au Mexique l'année dernière, a pu montrer comment il pouvait gérer la pression sur un week-end de course en étant engagé par une équipe de milieu de tableau impliquée dans une lutte serrée au championnat avec VCARB. Le tout lors de sa seconde pige cette année, durant laquelle il remplaçait Kevin Magnussen, suspendu, en Azerbaïdjan.

Après avoir terminé septième pour son premier GP en F1 avec Ferrari en remplacement de Carlos Sainz, victime d'une appendicite, en Arabie saoudite au début de la saison, Bearman a marqué un autre point en terminant dixième à Bakou.

Interrogé par Motorsport.com, qui lui a demandé s'il avait été surpris par la performance de Bearman compte tenu du manque d'expérience du Britannique, Ayao Komatsu, le directeur de l'équipe Haas, a répondu : "Je ne suis pas surpris. Mais ce n'est pas pour enlever quoi que ce soit à 'Ollie'. Je ne suis pas surpris parce que j'ai vu tellement de bonnes choses avec lui lors des EL1 [précédentes] que c'est ce à quoi je m'attendais."

A Bakou, Oliver Bearman a encore impressionné l'équipe Haas, qui rejoindra en tant que titulaire en 2025. Photo de: Dom Romney / Motorsport Images

"La toute première fois qu'il a piloté pour nous lors des EL1 au Mexique, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est sa capacité à comprendre la situation dans son ensemble, à comprendre le rôle qu'il doit jouer, ce qu'il doit exécuter [et] quand. Et aussi la rapidité avec laquelle il peut apprendre. Pour Bakou, l'objectif était très différent. L'état d'esprit est totalement différent pendant tout le week-end de course [par rapport aux séances d'essais libres], mais au niveau de ce qu'il a fait - ce qu'il a exécuté, la rapidité avec laquelle il a appris - c'est tout ce que j'ai vu au Mexique la toute première fois que nous l'avons fait rouler en EL1."

"Oui, bien sûr, les EL3 [où Bearman s'est accidenté lors de son premier tour lancé] ont été un revers. Et c'est quelque chose que je ne savais pas, la manière dont il allait gérer un tel moment. Mais il a été très bon, il a réussi à se concentrer, à revenir à ce qu'il avait fait de bien vendredi, et à aborder la Q1 comme ça. C'était donc brillant. C'est impressionnant. Mais c'est ce à quoi je m'attendais."

Komatsu a également salué la "maturité" de Bearman lorsqu'il lui a été demandé d'échanger les positions avec son coéquipier Nico Hülkenberg pendant le premier relais de la course, car le Britannique roulait trop lentement pour tenter d'obéir aux instructions de Haas sur la gestion des pneus, alors que Hülkenberg montrait que les gommes pouvaient soutenir un rythme étonnamment plus élevé.

Lire aussi : Formule 1 Comment Haas a permis à Hülkenberg de surmonter une de ses faiblesses

"Ce qu'il a montré en course lorsque nous avons dû demander à échanger les positions pendant le premier relais, et ensuite... il n'était pas content", a ajouté Komatsu. "Je comprends tout à fait pourquoi. Mais ensuite, même s'il n'était pas content, il l'a fait. Il n'a pas laissé passer Nico, mais il a attendu un tour ou deux pour le faire. Encore une fois, cela montre sa maturité, n'est-ce pas ? C'est formidable."

Bearman a finalement marqué un point à Bakou après avoir dépassé Hülkenberg à la suite de l'accrochage entre Sainz et Sergio Pérez en fin de course. L'Allemand n'a pas réaccéléré suffisamment tôt au drapeau vert après avoir dépassé l'incident et a heurté des débris, alors que Lewis Hamilton, qui le suivait, a été plus réactif.

Bearman, qui a emboîté le pas de la Mercedes dépassant Hülkenberg, a montré sa "lucidité et son calme", selon Komatsu. "C'est encore une autre chose avec lui : il est toujours calme, même lorsqu'il est contrarié ou qu'il fait face à l'adversité. Il est très calme, et même dans cette situation de drapeau jaune vers la fin de la course avec un gros accident, beaucoup de débris - mais encore une fois, il est resté calme. Il a eu la présence d'esprit de dire 'ok, Nico n'est pas sur le coup' [et] il y est allé."