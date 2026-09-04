La F1 lancera sa saison 2027 avec un grand événement à Milan

La Formule 1 avait teasé un événement spécial pour le lancement de sa saison 2027 et l'a désormais dévoilé : la Formule 1 lancera la seconde campagne sous l'égide du nouveau règlement avec "F1 Live Milan", un festival de trois jours, organisé du 18 au 20 février à Milan.

Le gros de l'événement, baptisé "Milan Fan Festival", proposera différentes activités autour de la Formule 1. En parallèle, un show sera organisé le 18 février pour une soirée unique mêlant les pilotes et directeurs d'équipe des 11 formations du championnat, ainsi que de la musique et différentes animations "qui incarnent l'esprit du sport".

Ce rendez-vous s'inscrit dans la volonté de la Formule 1 de proposer une expérience plus immersive aux fans, après le succès de F1 75 Live, organisé à Londres en 2025 à l'occasion des 75 ans de la discipline.

L'événement avait donné le coup d'envoi de la saison avec un show organisé à l'O2 Arena, au cours duquel les livrées de chacune des monoplaces avaient été présentées dans un show auquel avait participé les pilotes et les team principal. Néanmoins, il n'est pas précisé si "F1 Live Milan" sera également l'occasion de découvrir les livrées des voitures de la saison prochaine.

Le show F1 75, le lancement de la saison 2025 de Formule 1. Photo de: Getty Images

Les détails concernant les différentes activités du Milan Fan Festival et la programmation de F1 The Show seront dévoilés dans les prochains mois. Les billets seront également mis en vente plus tard cette année. La Formule 1 indique par ailleurs que l'événement sera retransmis sur différentes plateformes.

"Nous réfléchissons constamment à de nouvelles façons de repousser les limites, et F1 Live Milan sera une expérience incroyable, pensée avant tout pour nos fans", a déclaré Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1. "Nous voulons qu'ils aient le sentiment de ne pas simplement regarder le sport, mais d'y être véritablement immergés."

Le dirigeant italien a également souligné que cet événement s'inscrivait dans l'ambition de rapprocher encore davantage la Formule 1 de son public, tout en rappelant que la compétition resterait au cœur de la discipline.

"Cela constitue une étape importante dans notre ambition constante de rapprocher plus que jamais la Formule 1 de ses fans, en leur donnant la possibilité de voir leurs héros de près et de ressentir l'énergie, l'innovation et l'émotion qui rendent la Formule 1 si unique", a-t-il ajouté.

"Alors que la F1 continue de toucher de nouveaux publics à travers le monde, la course restera toujours notre âme. La course sera toujours notre âme, mais nous voulons également créer des expériences inoubliables qui donnent vie à l'excitation de la Formule 1 à une échelle encore plus importante."