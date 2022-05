La F1 va tester une nouvelle règle en qualifications

Charger le lecteur audio

La Formule 1 va tester une modification réglementaire en qualifications de manière ponctuelle la saison prochaine. Lors de la Commission F1 qui s'est tenue la semaine dernière, une proposition a été faite de réduire le nombre de trains de pneus de 13 à 11 pour les week-ends de Grand Prix, justifiée ainsi : "Cela se fera pour évaluer l'incidence de la réduction de l'allocation pneumatique sur le roulage en piste, avec l'intention générale d'aller vers une utilisation plus viable des pneus à l'avenir".

Il apparaît aujourd'hui que ces expérimentations pour réduire le nombre de pneus disponibles seront couplées à un nouveau format de qualifications, qui sera testé lors de deux Grand Prix en 2023. Tandis que les pilotes sont actuellement libres de choisir les pneus utilisés en Q1, Q2 et Q3, le règlement imposera lors de ces deux tests un type de gomme précis pour chaque partie des qualifications : les pneus durs en Q1, mediums en Q2 et tendres en Q3. Si tout ou partie de la séance se déroule sur une piste déclarée humide par la direction de course, le choix redeviendra libre.

En plus de forcer les pilotes à utiliser des types de gomme spécifiques, il y aura une incidence sur la répartition des trains disponibles pour le week-end de Grand Prix. Aujourd'hui, la règle établit que chaque pilote dispose de huit trains de pneus tendres, trois de mediums et deux de durs pour les week-ends (hors format sprint). Or pour les deux qualifications cobayes en 2023, la répartition sera de quatre trains de tendres, quatre de mediums et trois de durs. Ce changement d'approche vise à contraindre les pilotes à utiliser une plus large variété de la gamme Pirelli lors d'un week-end de Grand Prix et à ainsi limiter le gaspillage.

Par ailleurs, la FIA a également approuvé l'idée d'organiser des essais dédiés au développement des pneumatiques en marge de deux Grands Prix dès cette saison. La règle précise que des spécifications supplémentaires fournies par Pirelli dans des conditions sèches et lors d'épreuves non concernées par un sprint pourront être utilisées lors de la deuxième séance d'essais libres, y compris par des jeunes pilotes éventuellement alignés dans certaines écuries.

Avec Jonathan Noble