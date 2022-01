Pour Alonso, être le plus vieux, c'est un avantage !

Charger le lecteur audio

Cette saison, Fernando Alonso sera de loin le pilote le plus âgé du plateau en Formule 1, lui qui a fêté son 40e anniversaire l'an passé quand Lewis Hamilton vient d'avoir 37 ans et Sebastian Vettel n'en a même pas 35. Le double Champion du monde va-t-il être rattrapé par son âge face à des concurrents qui, pour la plupart, ont 25 ans ou moins ?

L'intéressé en doute. Alonso voit comme un atout non seulement ses 98 podiums dont 32 victoires pour 334 départs en Grand Prix, mais aussi et surtout son expérience des pneus 18 pouces avec Toyota en WEC, même s'il s'agissait de pneus Michelin capables de parcourir des centaines de kilomètres en attaquant, au contraire des Pirelli à dégradation rapide utilisés en Formule 1.

"Concernant l'âge, je me sens bien. Honnêtement, je ressens un avantage", affirme l'Espagnol, interrogé par Motorsport.com sur son statut de pilote de F1 le plus âgé. "Quand je viens sur un circuit, je le connais. Maintenant, tout le monde teste ce pneu 18 pouces, mais je connais très bien ces pneus depuis le WEC. Les pneus ont exactement le même comportement, il faut les piloter de la même manière, qui est très différente. Toutes les choses auxquelles je fais face, les autres les vivent pour la première fois, et moi c'est la deuxième ou la troisième. Alors c'est bien."

Et bien que les Formule 1 actuelles soient parmi les plus rapides de tous les temps, Alonso estime que l'âge représente moins un handicap qu'auparavant. Cependant, le calendrier toujours plus chargé n'est clairement pas un avantage, avec un record de 23 Grands Prix au programme en 2022.

"Le seul problème quand on est plus vieux est qu'il faut avoir la motivation d'aborder une saison où l'on va passer 300 jours par an en déplacement", souligne le pilote Alpine. "Il faut avoir ce désir, il faut avoir ce mode de vie qui permet de se dédier à ce sport. À part ça, toutes les autres choses sont des avantages. Alors parce que je suis dans une période de ma vie où je veux dédier mon temps à la F1, c'est fantastique. Je pense ne voir que des avantages."

"Et physiquement, je pense que les voitures d'aujourd'hui ne sont pas très exigeantes. Je pense qu'en 2004 ou 2005, peut-être que l'âge était une limite." Entre le premier Grand Prix d'Alonso en 2001 et la révolution technique de 2009, le pilote le plus âgé à avoir couru en Formule 1 était Olivier Panis, à "seulement" 38 ans – un âge surpassé par Luca Badoer, Rubens Barrichello, Pedro de la Rosa, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen et évidemment Alonso depuis lors.

Lire aussi : Räikkönen : Abu Dhabi pourrait être ma dernière course professionnelle

Propos recueillis par Adam Cooper