Pourquoi Ferrari utilisera deux F1 différentes en février

Une semaine seulement avant le début des essais hivernaux 2020, Ferrari se rendra à Jerez pour participer à des essais Pirelli avec les pneus 18 pouces. Cette séance fait partie du programme mis en place par le manufacturier unique de la Formule 1, afin de préparer les nouvelles montes qui entreront en vigueur en 2021.

Cette année, Pirelli a déjà débuté la recherche et le développement, avec notamment trois séances menées successivement avec Renault, McLaren et Mercedes, sur la base du volontariat. Ferrari a repoussé sa contribution à 2020, essentiellement pour des questions financières, mais sera donc en piste avec une monoplace adaptée aux nouvelles dimensions de pneus le 8 février prochain en Espagne.

Il est important de préciser que la Scuderia ne pourra pas utiliser sa monoplace 2020 lors de ces tests, même si elle est prête à la date indiquée. Le règlement stipule que tant que la saison n'est pas commencée, les essais Pirelli doivent s'effectuer avec une F1 modifiée qui se base sur un modèle 2018 ou 2019.

Sur l'ensemble de l'année 2020, Pirelli disposera de 25 journées d'essais, qui se dérouleront comme toujours dans un cadre très strict. Une équipe qui y participe ne peut pas travailler sur d'éventuelles évolutions et doit se conformer au plan de marche établi par le manufacturier. Les tests doivent permettre d'obtenir des informations concernant les pneus, les roues et les jantes, mais rien de plus. Par ailleurs, toutes les données sont ensuite mises à la disposition de l'ensemble des écuries du plateau.

En fin d'année, trois journées d'essais auront également lieu à Abu Dhabi pour le test final des pneus 2021, avec l'obligation pour chaque écurie de fournir une monoplace modifiée pour les tester. Chaque équipe devrait être en mesure de répondre favorablement à cette requête, mais si l'une d'entre elle n'y parvenait pas, elle ne pourrait pas prendre part à ces essais.