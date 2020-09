Ferrari aura quelques évolutions pour le GP de Russie

Après deux Grands Prix catastrophiques à Spa et Monza, puis un troisième trop anonyme au Mugello, Ferrari prévoit l'introduction de quelques évolutions pour le prochain rendez-vous en Russie. La Scuderia ne pourra pas faire de miracle, notamment parce qu'il lui est impossible de développer son unité de puissance avant 2021, mais elle cherche toutefois à corriger tant que faire se peut les faiblesses aérodynamiques de la SF1000.

Tout en travaillant sur la saison prochaine, l'écurie italienne ne jette pas totalement l'éponge pour 2020, d'autant que les châssis seront partiellement gelés. La monoplace de Maranello bénéficiera à Sotchi de certaines nouveautés, dans l'espoir de progresser même si cela ne devrait pas bouleverser la donne.



"Il y aura de petites évolutions, mais ça ne changera pas la situation dans son ensemble", explique le directeur de Ferrari, Mattia Binotto. "Actuellement, nous ne sommes pas dans le rythme en course, et quelque part, nous usons beaucoup trop les pneus. Les évolutions ne corrigeront pas cela. De notre côté, nous devons revoir les projets avec en point de mire 2021. Je crois que ça prendra du temps en plus pour y parvenir."

Malgré les progrès qui seront limités par le règlement pour la saison prochaine, Ferrari pense qu'il est possible d'améliorer la situation. La Scuderia travaille sur un moteur "entièrement nouveau" et veut utiliser à bon escient les jetons de développement accordés pour améliorer le châssis.

"La prochaine monoplace sera obligatoirement une évolution de celle-ci, en raison des restrictions réglementaires", rappelle Mattia Binotto dans les colonnes du Corriere della Serra. "Mais il y a des opportunités. Le moteur sera entièrement nouveau, il est au banc d'essais depuis des mois et nous comptons dessus. De plus, il y a un important changement aérodynamique qui a été voté par le Conseil Mondial, avec des modifications notamment à l'arrière. C'est une possibilité à exploiter."

Mattia Binotto fait allusion aux changements qui concerneront le fond plat des F1, dans le but de réduire l'appui aérodynamique et de ne pas exposer les pneus Pirelli à des charges trop importantes.