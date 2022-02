Ferrari explique son approche pour le design de sa F1 2022

Charger le lecteur audio

Cette saison – dont les essais hivernaux débutent ce mercredi, à suivre en live sur Motorsport.com – marque le début d'une nouvelle ère technique pour la F1, qui représente une grande opportunité pour Ferrari d'essayer de se battre à nouveau aux avant-postes après deux saisons sans victoire. La Scuderia a dévoilé sa nouvelle voiture, la F1-75, à Maranello la semaine dernière, affichant un design aérodynamique radical qui se démarque des autres modèles présentés jusqu'à présent.

Interrogé par Motorsport.com sur le niveau d'innovation de la nouvelle Ferrari, le directeur de l'équipe Mattia Binotto a expliqué avoir souhaité que le constructeur emprunte des voies extrêmes et fasse preuve d'ouverture d'esprit avant de choisir la direction à suivre. "Il était important pour nous d'avoir une ouverture d'esprit totale dans la façon d'aborder l'exercice", a-t-il expliqué. "Il ne s'agissait pas simplement de reprendre le concept de la voiture précédente, et de l'adapter aux nouvelles règles."

"En lisant les nouvelles règles, nous avons essayé, dès le début, d'avoir une approche totalement ouverte, en essayant de comprendre où nous pouvions améliorer l'aérodynamique et la performance globale de la voiture. Lors de la conception et du développement de la nouvelle voiture, l'aérodynamisme a prévalu, et tous les choix mécaniques ont été faits en conséquence. Tout le packaging de l'unité de puissance a été une conséquence d'un choix aérodynamique."

Les règles aérodynamiques remaniées et l'augmentation du poids des voitures devraient leur donner un comportement différent de celui de leurs devancières. L'objectif de la nouvelle réglementation est d'améliorer les luttes en piste et de permettre aux voitures de mieux se suivre.

Ferrari a clairement indiqué au début de l'année 2021 qu'elle concentrerait la majorité de ses ressources et de son développement sur la F1 2022, ce qui s'est traduit par le fait que la SF21 de l'année dernière n'a pas reçu d'évolutions aéro après le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Charles Leclerc au volant de la Ferrari F1-75

La Scuderia a également bénéficié de plus de temps pour effectuer des essais en soufflerie par rapport à des équipes comme Mercedes et Red Bull Racing, en vertu de sa sixième place au championnat des constructeurs en 2020 et du nouveau système de handicap pour les essais aérodynamiques.

"Lorsque nous sommes allés en soufflerie au tout début, nous avons essayé toutes les directions possibles, puis nous avons choisi celle qui nous semblait la meilleure pour la performance finale", a déclaré Binotto. "Ensuite, nous avons conçu et développé la voiture de cette manière. Si vous regardez la voiture, il y a beaucoup de choix non conventionnels en termes de formes aérodynamiques. C'est la première innovation que vous pouvez voir."

Binotto a également affirmé que Ferrari a adopté une mentalité similaire et "mis beaucoup d'efforts" dans la conception de l'unité de puissance pour la nouvelle campagne, avant le gel qui fixera les performances jusqu'en 2025. "Nous avons un nouveau carburant avec 10% d'éthanol, ce qui, encore une fois, peut être une opportunité de revoir la combustion elle-même", a-t-il déclaré.

"L'unité de puissance et le moteur représentent assurément une grande innovation pour nous par rapport aux années précédentes en termes de conception. C'est quelque chose que nous pouvons dire nous-mêmes. C'est sous la carrosserie, donc c'est difficile à juger. Je pense que dans l'ensemble, cette voiture offre beaucoup d'innovation. C'est ainsi que nous avons abordé l'exercice."