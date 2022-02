Photos - L'AlphaTauri AT03 a roulé à Misano

Charger le lecteur audio

Alors que McLaren, Ferrari et Haas se sont donnés rendez-vous à Barcelone pour boucler leur shakedown avant le début officiel des essais de pré-saison, AlphaTauri est resté en Italie. L'écurie transalpine a fait rouler sa nouvelle voiture, l'AT03, pour la première fois lors d'une journée de tournage organisée sur le circuit de Misano, non loin de l'usine de l'équipe.

Pierre Gasly et Yuki Tsunoda ont ainsi bouclé 100 kilomètres ce mardi, le maximum autorisé par la règlementation dans le cadre d'un shakedown, avec des pneus de démonstration. Les pilotes n'ont cependant pas pu tester les limites d'adhérence offertes par les nouvelles F1 à effet de sol puisque le circuit était humide.

"La nouvelle voiture est vraiment différente et je dois dire que le premier feeling au volant a été plutôt bon, même si la piste était mouillée et donc glissante", a commenté Gasly. "J'espère vraiment que cette nouvelle génération de voitures améliorera la course, ce qui la rendrait géniale pour nous, les pilotes. C'est une toute nouvelle voiture, avec beaucoup de choses à découvrir. Donc, nous commençons [ce mercredi] à Barcelone, où nous aurons beaucoup de travail pour maximiser les six journées d'essais avant la première course, à Bahreïn."

"Lors d'une journée de tournage, les kilomètres parcourus dans la voiture sont très limités mais, d'après ce que j'ai découvert jusqu'à présent, j'ai un bon sentiment avec l'AT03", a ajouté Tsunoda. "Maintenant, je veux utiliser les prochains jours d'essais pour renforcer ma confiance dans cette nouvelle voiture, apprendre le plus possible et donner aux ingénieurs le meilleure feedback possible, afin d'être prêt pour le début de la saison avec la course à Bahreïn."

AlphaTauri se dirige désormais vers l'Espagne, où se tiendront de mercredi à vendredi les premières séances d'essais de pré-saison de l'année. Les équipes se rendront ensuite à Bahreïn pour trois journées supplémentaires, du 10 au 12 mars, avant de prendre part au premier Grand Prix de la saison, toujours sur le circuit de Sakhir.