La Ferrari F1-75 en shakedown à Barcelone

Présentée le 17 février à Maranello, la Ferrari F1-75 prenait la piste dès le lendemain sur le circuit privé du constructeur italien, à Fiorano, pour un premier roulage de démonstration dans le brouillard. Ce mardi, c'est sur le tracé de Barcelona-Catalunya que la Scuderia a poursuivi le shakedown de sa nouvelle monoplace, dans des conditions bien plus ensoleillées et pour une véritable journée de tournage promotionnel. L'occasion de la découvrir dans des conditions de luminosité différentes.

Les espoirs sont grands au sein de la structure dirigée par Mattia Binotto et parmi ses fans que la nouvelle réglementation technique contribue à replacer le Cheval cabré aux avant-postes, après deux saisons sans le moindre succès. La F1-75 aux concepts radicaux suscite une certaine attente, et l'utilisation de deux roulages de démonstration quasiment coup sur coup semble démontrer une volonté pour la marque de ne rien laisser au hasard dans sa préparation hivernale.

Le Règlement Sportif prévoit la possibilité d'organiser deux démonstrations courtes par saison qui ne peuvent excéder 15 km et doivent être réalisées avec des pneus spécifiques fournis par Pirelli. Pour Ferrari, c'est dans ce premier cadre que rentrait le roulage de Fiorano. Mais les écuries peuvent également prévoir deux "Promotional Events" (ou journée de tournage promotionnel) de 100 km maximum et avec des pneus de démonstration également, qui visent à produire des images pour des utilisations marketing. Dans les faits, ces journées servent souvent parallèlement, voire principalement, aux écuries à s'assurer que la monoplace fonctionne bien et à repérer les éventuels problèmes de naissance. C'est dans cette seconde catégorie que se classe le roulage de ce mardi à Barcelone.

Les essais hivernaux débuteront justement ce mercredi en Catalogne, et seront à suivre en live intégral avec Motorsport.com, pour la première des deux sessions de trois journées prévues avant le début du Championnat du monde, la seconde se déroulant du 10 au 12 mars à Sakhir, à Bahreïn.