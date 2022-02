Norris préfère prendre les trolls à la rigolade

Charger le lecteur audio

Les réseaux sociaux sont un lieu où les débats ne sont pas toujours sains, et les pilotes de Formule 1 en font souvent l'expérience. Ils sont souvent la cible de critiques, voire d'insultes, et c'était d'autant plus le cas lors d'une saison 2021 où les esprits se sont enflammés autour de la bataille pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen… à tel point que Nicholas Latifi, auteur de l'accident qui a entraîné la neutralisation ayant fait basculer le championnat, a été assailli de messages odieux après le Grand Prix d'Abu Dhabi.

Lando Norris, qui fait campagne pour la santé mentale en ne cachant pas que ce thème a été un problème pour son bien-être, déplore ce phénomène difficile à combattre et préfère ne pas prendre ces messages trop à cœur, même s'il compte bien aborder le sujet à bras-le-corps avec son entourage. "Je crois que c'est quelque chose que j'ai appris lors de mes trois premières saisons en F1 : qu'il semble y avoir ces gens qui ne veulent faire qu'une chose de leur vie, rien de mieux que d'attaquer les autres", commente le pilote McLaren. "Je déteste ça. Est-ce que ça m'affecte ? Un peu, mais pas plus que ça, j'espère."

"De mon côté, maintenant, c'est juste marrant de voir ça, et je le prends comme une blague, j'en ris, plutôt que de le prendre personnellement, vu qu'on n'y peut rien. Il faut se concentrer sur son travail, sur ses tours, bref. Si c'est hors de notre contrôle, on ne devrait pas en être tenu responsable. Dans une certaine mesure il faut ne pas vraiment se préoccuper de ce que disent les gens et simplement faire ce qu'on a à faire. Espérons que ça s'arrangera. En équipe, et avec la F1, nous faisons beaucoup d'efforts pour améliorer ce genre de choses et se débarrasser de ce genre de personnes."

Nicholas Latifi a révélé avoir été contraint de faire appel à des gardes du corps pour assurer sa sécurité après le Grand Prix d'Abu Dhabi, préférant ne prendre aucun risque face aux menaces de mort qu'il avait reçues. Il a bien évidemment reçu un soutien inconditionnel de son écurie.

"Ce qui lui est arrivé est absolument inacceptable", fulmine Jost Capito, PDG et directeur de Williams Racing. "Et c'est difficile de donner plus que du soutien moral, n'est-ce pas ? Nous l'avons soutenu pour le convaincre qu'il n'a rien fait de mal et que l'équipe ne le tient responsable d'aucune erreur, d'aucune faute, rien. Il faisait la course, et en course, certaines choses se produisent. Quand on se bat pour une place, ça peut arriver."

"Il a quitté les réseaux sociaux, et nous ne l'avons pas poussé à y être, afin de le laisser tranquille face à ça. Vous avez vu le texte qu'il a écrit quand il est revenu. Je crois que c'était très utile, et pas seulement pour lui. C'était utile pour tout le monde en F1 et même au-delà, et cela l'a rendu plus fort."